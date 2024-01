Palermo: guida ai locali, serate e ritrovi queer friendly della città

8 min. di lettura

In questo articolo 1 I locali gay a Palermo dove fare aperitivo e pre-serata 1.1 Exit Drinks – Bar Gay 1.2 Cha – Bar LGBTQ+ friendly 1.3 Botteghe Colletti – Bar LGBTQ+ Friendly 1.4 Caterina Pub / Laguna Blu – Bar Lesbo

2 I locali gay a Palermo dove andare a ballare e fare serata 2.1 I love Tuesday – serata gay (martedì sera) 2.2 00_Open – Serata queer friendly (giorni variabili) 2.3 EXIT 10 & Love – serata gay (sabato sera) 2.4 2.5 PopShock – serata queer friendly (sabato sera)

3 Associazionismo LGBTQ+: Arcigay Palermo

4 Palermo Pride: l’evento queer dell’anno

5 Spiagge gay a Palermo

6 Saune e luoghi di cruising gay a Palermo 6.1 Maxximum Time Only Men Sauna 6.2 Luoghi di battuage

Palermo, dove storia e cultura si intrecciano armoniosamente, emerge un vivace panorama di locali e attività dedicate alla comunità LGBTQIA+. Questa effervescenza culturale e sociale è in parte alimentata dall’impegno di associazioni come Arcigay Palermo, che da oltre un decennio si batte per i diritti e il benessere della comunità LGBTQ+. L’associazione, con la sua sede Officine Arcobaleno nel cuore della città, non solo offre un luogo sicuro e un punto di incontro per la comunità queer locale, ma è anche un epicentro di attività che variano da incontri culturali a eventi sociali.

Il tessuto urbano si anima di una pluralità di serate e locali queer friendly, che sono diventati nel tempo non solo luoghi di divertimento, ma veri e propri spazi di espressione e libertà. I locali gay a Palermo, che spaziano dai bar accoglienti e informali (come “Exit Drinks” e “Cha Bar”) alle serate queer in discoteca (come “I Love Tuesday”) fino a luoghi di cruising gay (come la sauna “Maxximum Time”), offrono un ambiente sicuro e inclusivo dove la comunità LGBTQ+ può socializzare, esprimersi e godere della vita notturna palermitana.

L’importanza di questi spazi è amplificata dalla presenza di eventi come il Palermo Pride, una manifestazione annuale che si tiene solitamente in concomitanza con il Pride Month e che vede la partecipazione di diverse realtà cittadine, sia LGBTQIA+ che alleate, trasformando le strade di Palermo in un caleidoscopio di colori e musica (per rimanere aggiornatə sulla data del Palermo Pride segui qua i nostri aggiornamenti).

Il Palermo Pride, oltre a essere un momento di festa e celebrazione, è anche un potente promemoria dell’importanza del rispetto delle persone LGBTQIA+ e dell’ottenimento dei diritti ancora carenti e poco rispettati nella società italiana del 2024.

In questa introduttiva panoramica sulla scena queer ed i locali gay a Palermo, ci immergeremo nei dettagli di alcuni dei posti più emblematici della città, esplorando il loro unico contributo alla vivace vita notturna e culturale, e riconoscendo il ruolo cruciale che giocano nell’affermare Palermo come una delle città siciliane dove la comunità queer può trovare luoghi sicuri e accoglienti.

I locali gay a Palermo dove fare aperitivo e pre-serata

Exit Drinks – Bar Gay

Indirizzo: Piazza San Francesco di Paola 39/40 [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Instagram | Facebook

Caratteristiche: Exit Drinks è più di un semplice bar: è un punto di riferimento storico per la comunità LGBTQIA+ della città, esistente da oltre 25 anni. Famoso per i suoi aperitivi, dolci e caffetteria, Exit si distingue per l’atmosfera vivace, grazie a serate animate da DJ e drag show.

Le recensioni dei clienti su Tripadvisor lodano l’ambiente accogliente del bar, ideale per socializzare sia all’interno che all’esterno del locale, grazie al clima mite siciliano. Exit è apprezzato anche per la qualità dei drink, il servizio eccellente e la cordialità del personale. Exit è un locale per tuttə, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere delle persone, rendendolo un simbolo di apertura e modernità a Palermo.

Cha – Bar LGBTQ+ friendly

Indirizzo: Via Velasquez 28 [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Instagram | Facebook

Caratteristiche: Cha è un bar e sala da tè queer friendly rinomato a Palermo per la sua atmosfera intima e accogliente. Il locale si distingue per la sua vasta selezione di tè, infusi e delizie culinarie come crepes e waffle, rendendolo perfetto per una pausa rilassante o per incontri conviviali tra amici. Le persone che lo frequentano lodano in particolare la cordialità e la disponibilità del personale, che contribuisce a creare un ambiente familiare e inclusivo.

Botteghe Colletti – Bar LGBTQ+ Friendly

Indirizzo: Via Alessandro Paternostro, 77 [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Instagram | Facebook

Caratteristiche: Botteghe Colletti si distingue come un luogo prediletto dalla comunità LGBTQ+ di Palermo per la sua atmosfera tranquilla e accogliente, perfetta per godersi cocktail di qualità e stuzzichini in buona compagnia. L’aperitivo si rivela il momento forte del bar, con una vasta scelta di cocktail internazionali e un tagliere ricco offerto a un prezzo conveniente.

Le persone apprezzano particolarmente l’atmosfera deliziosa del locale, dove è possibile sedersi ai tavolini all’aperto e immergersi nella vita cittadina. I cocktail, lodati per la loro eccellenza, insieme al personale cordiale e simpatico, rendono ogni visita a Botteghe Colletti un’esperienza piacevole e memorabile.

Caterina Pub / Laguna Blu – Bar Lesbo

Indirizzo: Via Squarcialupo 19 [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Gruppo Facebook

Caratteristiche: Caterina Pub, noto anche come Laguna Blu, è un locale emblematico per la comunità LGBTQ+ di Palermo, divenuto in particolare un punto di ritrovo per la comunità lesbica della città. Situato in un ambiente accogliente e informale, il Caterina Pub è un luogo dove socializzare facilmente, incontrare nuove persone e godersi un’atmosfera amichevole.

I locali gay a Palermo dove andare a ballare e fare serata

I love Tuesday – serata gay (martedì sera)

Pagine social: Instagram | Facebook

I Love Tuesday, in collaborazione con 00_open, anima le notti di Palermo ogni martedì al Cavallerizza Club, un locale affascinante nel centro storico. Con inizio alle 20.30, offre un apericena seguito da uno spettacolare drag show fino alle 3 del mattino, trasformando il martedì in un giorno festivo.

Durante i mesi invernali, il Cavallerizza Club, con le sue colonne gotiche e lampadari scintillanti, diventa il palcoscenico di questa serata unica, offrendo un mix perfetto di cibo, spettacolo e danza.

In estate l’evento si sposta vicino al mare, mantenendo lo spirito festoso con serate aggiuntive il giovedì dalle 23 alle 2. Queste serate estive promettono un’atmosfera vivace con animazione e divertimento.

Per aggiornamenti su eventi e le location, consulta la pagina Instagram di “I Love Tuesday” e “00_open”. In ogni stagione, queste serate offrono un’esperienza unica per la vita notturna di Palermo, attirando una folla diversificata e energetica.

00_Open – Serata queer friendly (giorni variabili)

Pagine social: Instagram | Facebook

Conosciuto come il party più hot dell’estate a Palermo, 00_Open offre una serata di divertimento unica. Le serate di 00_Open sono caratterizzate da dj set e animazione molto apprezzati, creando un ambiente perfetto per socializzare e incontrare nuove persone. Questo evento attira persone da tutta Italia, offrendo alle persone la possibilità di divertirsi liberamente e di esprimere la propria unicità.

L’organizzazione di 00_Open è nota per la sua attività e dinamicità, scegliendo con cura i locali per ospitare le serate, che possono variare a seconda della stagione e delle esigenze.

In inverno 00_Open collabora con la serata “I love tuesday” per gli eventi queer al Cavallerizza Club.

Molti eventi estivi di 00_Open prevedono l’ingresso riservato ai soci (per maggiori info ti invitiamo a contattare l’organizzazione tramite le pagine social).

EXIT 10 & Love – serata gay (sabato sera)

Indirizzo: Via Ugo la Malfa 91 @ Fabric [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Instagram

Dettagli: le notti di sabato a Palermo sono illuminate da Exit 10 & Love presso il club Fabric, una delle serate più grandi e coinvolgenti organizzate dal rinomato locale Exit. Ogni sabato, questa straordinaria serata offre un’animazione eccezionale con gogo boys e le drag queen, tra queen resident e queen da tutta Italia.

L’atmosfera è elettrizzante, con musica che continua fino all’alba e una vasta selezione di drink per deliziare il palato. Exit 10 & Love regala serate a tema e feste memorabili, diventando il punto di riferimento per la comunità queer di Palermo.

PopShock – serata queer friendly (sabato sera)

Pagine social: Instagram

Caratteristiche: PopShock non è solamente un locale, ma anche una travolgente serata itinerante che fa tappa nei migliori club della Sicilia. È conosciuta per il suo divertimento senza fine e una lineup di DJ sempre straordinaria, rendendola un’opzione altamente raccomandata per tuttə, indipendentemente da orientamento sessuale e identità di genere.

Associazionismo LGBTQ+: Arcigay Palermo

Indirizzo: Officine Arcobaleno “Giuseppina Cacciatore” – via della Rosa alla Gioiamia, 2 (vicino alla Cattedrale) [indicazioni Google Maps]

Pagine social: Facebook | Instagram

Arcigay Palermo, fondata nel 2010, è un’associazione dedicata alla promozione dei diritti umani con un focus specifico sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La sede dell’associazione, Officine Arcobaleno, situata nel centro storico di Palermo, è diventata un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ locale, offrendo un luogo per incontri, eventi culturali e socializzazione: tra le iniziative, ci sono eventi culturali come le serate cineforum in collaborazione con Arcigay Trapani ed eventi ludici come le serate “giochi da tavolo”, dove puoi portare il tuo gioco preferito, portare qualcosa da mangiare o venire anche a mani vuote.

L’associazione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro la discriminazione e nella promozione della cultura LGBTQIA+. Tra le sue attività principali, Arcigay Palermo offre supporto psicologico, consulenza legale e medica, e organizza iniziative per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Ha anche istituito un Centro Antidiscriminazioni, Protego, per sostenere chi affronta discriminazioni e marginalità.

Arcigay ha avuto un impatto significativo a livello legislativo, contribuendo a importanti iniziative come la legge contro l’omofobia e la promozione delle unioni civili. L’associazione è stata riconosciuta dal Comune di Palermo per il suo impegno nella difesa dei diritti umani e civili.

Palermo Pride: l’evento queer dell’anno

Pagine social: Instagram | Facebook

Il Palermo Pride è un evento annuale che si tiene solitamente nel mese di giugno e che si è affermato come una delle più importanti manifestazioni di libertà e diritti per la comunità LGBTQ+ in Italia. Questo evento, che in alcuni anni ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, è un simbolo di celebrazione, visibilità e lotta per l’uguaglianza.

Caratterizzato da musica, striscioni, esibizioni e talk sia lungo le strade durante la parata sia sul palco che si trova al punto di arrivo del corteo, il Palermo Pride trasforma le assolate strade di Palermo in un colorato spazio di espressione, festa, lotta e ribellione. La manifestazione è più di un semplice evento: è una potente dimostrazione di solidarietà e di supporto alla comunità LGBTQIA+ locale.

Il successo e l’ampio raggio del Palermo Pride sono dovuti al Coordinamento Palermo Pride, una collaborazione di 24 realtà cittadine, che include sia gruppi LGBTQIA+ che organizzazioni non specificamente LGBTQ+. Queste organizzazioni lavorano insieme per anni, contribuendo alla costruzione collettiva dell’evento, rendendolo un punto di riferimento sia per la comunità locale che per visitatori da altre regioni e nazioni.

Spiagge gay a Palermo

Posizione: Balestrate [Google Maps]

La spiaggia di Balestrate e Calatubo, in provincia di Palermo, è un luogo amato dalla comunità LGBTQ+ ed è caratterizzata da ciottoli, sabbia dorata e dune protette da graziosi alberelli e una palizzata di canne.

Per un approfondimento sulle numerose spiagge gay in Sicilia ti invitiamo a leggere questa guida: Le spiagge gay in Sicilia e Sardegna.

Saune e luoghi di cruising gay a Palermo

Maxximum Time Only Men Sauna

Indirizzo: Via Scarlatti 3 [indicazioni Google Maps]

Sito Web: http://www.maxximumtime.com/

Pagine social: Facebook

Caratteristiche: nelle vicinanze del Teatro Massimo, questa sauna è luogo di incontri gay e bisex e, chiaramente, di relax per persone del luogo e turisti che visitano la città. Tra i servizi i seguenti: bagno turco, sauna finlandese, e zona cruising.

Luoghi di battuage

Luogo Principale: i giardini pubblici del Foro Italico, frequentati di giorno e di notte [indicazioni Google Maps]

