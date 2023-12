Il 2023 di Grindr, quali sono i Paesi con più utenti attivi, passivi, versatili, twink e chi più ne ha più ne metta?

2 min. di lettura

Dopo aver visto il 2023 di Pornhub, tra parole e categorie più cercate, pornodivi più cliccati e Paesi con il maggior numero di utenti, anche Grindr ha svelato le sue statistiche di fine anno. I dati aggregati di ogni utente, compilati insieme ad un sondaggio sulla comunità, hanno dato forma alle tendenze internazionali dell’app in questo 2023.

Il Paese con la percentuale più alta di utenti che si definiscono attivi al mondo è risultato essere Trinidad e Tobago, seguito da Kenya, Cina, Myanmar e Grecia. La Corea del Sud primeggia invece nella classifica dei Paesi con più utenti che si definiscono passivi, seguita da Giappone, Danimarca, Vietnam e Finlandia. Quest’ultima ha anche la più alta percentuale di utenti che si definiscono versatili, seguita da Austria, Germania, Australia e Ungheria. La percentuale più alta di twink si trova invece nei Paesi Bassi, seguiti da Belgio, Brasile, Svizzera e Regno Unito.

Troye Sivan è stato dichiarato il “Miglior momento drag” dell’anno, grazie all’iconico video One of Your Girls, in cui il cantante australiano in abiti femminili seduce Ross Lynch. Rimanendo al sondaggio interno rivolto ai propri utenti, Kim Petras è stata eletta “LGBT Win of the Year” dopo lo storico trionfo agli Emmy, mentre Padam Padam è stata incoronata Miglior canzone e Tension di Kylie Minogue miglior album del 2023. Henry Cavill ha vinto la sfida dell’Uomo più Hot del mondo, davanti a Lil Nas X e Troye Sivan, con Rhyheim Shabazz miglior pornodivo OnlyFans e Heartstopper miglior show tv.

Tornando ai dati anonimi degli utenti, il maggior numero di persone che si definiscono “leather” si trova nei Paesi Bassi, seguiti da Belgio, Panama, Svizzera e Regno Unito, con la Corea del Sud a guidare la classifica dei Paesi con più “relazioni aperte” tra i propri utenti, seguita da Nigeria, Pakistan, Malesia e Svizzera.

L’Italia, udite udite, si è classificata prima con la più alta percentuale di amanti dei piedi, seguita da Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il maggior numero di utenti bear si trova in Bangladesh, seguito da Pakistan, Nigeria, Emirati Arabi Uniti e Grecia, mentre per quanto riguarda i geeks nessuno batte la Francia, seguita da Canada, USA, Brasile e Belgio.

Francia in testa anche nella categoria degli “hung bottoms”, seguita da Regno Unito, Canada, USA e Irlanda. Quest’ultima primeggia nella categoria “Femme Tops”, seguita da Regno Unito, USA, Australia e Nuova Zelanda. In Germania c’è invece il maggior numero di utenti amanti delle ascelle, con Francia, Marocco, Brasile e Regno Unito a seguire, mentre il maggior numero di daddies si trovano negli USA, seguiti da Nigeria, Australia, Venezuela e Canada.

Per quanto riguarda le foto XXX, tra i Paesi con il maggior numero di utenti che gradirebbero “foto ca**o” vincono gli USA, seguiti da Canada, Finlandia, Australia e Norvegia, mentre tra quelli che aborrano i nudi primeggia il Kenya, seguito da Sud Africa, Nigeria, India e udite udite, Italia.

L’avreste mai detto?

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.