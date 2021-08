OnlyFans cambia volto: via i contenuti sessualmente espliciti

2 minuti di lettura

OnlyFans diventerà più “casto”. Questa la decisione della piattaforma, che dal 1 ottobre di quest’anno vieterà ai suoi utenti qualsiasi tipo di contenuto ‘sessualmente esplicito’, se non quelli “autorizzati” dai termini di servizio da sottoscrivere al momento della registrazione al sito.

Una scelta che rivoluzionerà l’intera piattaforma, che conta 130 milioni di profili (tra creatori e avventori), ma necessaria per “soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti“.

La direzione di OnlyFans: più contenuti, più inclusione, meno sesso

Via Variety, la società che gestisce la piattaforma ha chiarito la questione:

OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto contenente comportamenti sessualmente espliciti. Per garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti. Condivideremo maggiori dettagli nei prossimi giorni e sosterremo e guideremo attivamente i nostri utenti attraverso questo cambiamento nelle linee guida sui contenuti. OnlyFans rimane impegnato nei più alti livelli di sicurezza e moderazione dei contenuti di qualsiasi piattaforma social. Tutti i creatori vengono verificati prima di poter caricare qualsiasi contenuto su OnlyFans e tutti i contenuti caricati vengono controllati da sistemi automatizzati e moderatori umani.

Si potrà ancora pubblicare contenuti vietati ai minori?

Se la linea è vietare i contenuti sessualmente espliciti, non verranno oscurati quegli stessi contenuti ritenuti accettabili, secondo degli standard che ancora non sono stati resi pubblici. Gli utenti registrati a Only Fans potranno comunque continuare a pubblicare foto e video hot, purché siano coerenti con la nuova politica del sito. Attualmente, ospita contenuti sessualmente espliciti di ogni tipo, purché legali.

La direzione che sta prendendo Only Fans sembra sia quella di una piattaforma non più dedicata ai contenuti sessuali, ma volta a comprendere (soprattutto) altre categorie, come mostra ad esempio OFTV, servizio di streaming gratuito, aperto proprio all’inizio di questa settimana. Uno spazio dove i contenuti “xxx” non sono ammessi dando invece spazio a video di fitness, cucina, umorismo, salute, musica.

Fino ad oggi OnlyFans avrebbe versato oltre 3 miliardi di dollari nelle tasche dei propri utenti, definiti “creatori”. Tra questi, oltre 300 guadagnano più di un milione di dollari all’anno grazie ad OnlyFans e circa 16.000 almeno 50.000 dollari all’anno.

Chi ha brindato dinanzi a questo annuncio è stato JustForFans, primo concorrente diretto di OnlyFans, che ha subito dato il benvenuto, a chi lo volesse, nella propria piattaforma, che rimarrà priva di censure nei confronti della pornografia. Ma se OF trattiene il 20% del pagamento mensile di un abbonamento, JFF arriva al 30%.