Perché Andrea Bossi sarebbe stato ucciso da Douglas Carolo e Michele Caglioni?

Nella notte tra il 26 e il 27 Gennaio a Cairate, ottomila abitanti in provincia di Varese, il 26enne Andrea Bossi è stato trovato senza vita da suo padre. Il corpo del ragazzo, operaio metalmeccanico, incensurato, è stato rinvenuto sul pavimento di casa, con addosso pantaloni della tuta, ciabatte e maglietta, al secondo e ultimo piano di una palazzina in via Mascheroni, la mattina di sabato 27. Intorno al corpo macchie di sangue e impronte e nessuna intenzione di cancellare le tracce di un omicidio. Il suo cane pitbull è stato ritrovato sul balcone. Nell’appartamento le forze dell’ordine hanno trovato numerosi oggetti preziosi. Andrea Bossi aveva studiato da orafo a Valenza e amava circondarsi di gioielli, soprattutto anelli, senza nasconderli, anzi esibendoli anche come parte integrante dell’arredo.

Subito dopo il ritrovamento del cadavere, i carabinieri, sotto la guida della procura di Busto Arsizio, hanno analizzato le riprese delle telecamere della zona e hanno individuato due forti sospetti, ai quali Andrea avrebbe aperto le porte di casa. Dunque non si è trattato di un agguato, come ipotizzato nelle prime ore, quando si sospettava che Andrea avesse sorpreso un ladro in casa. Andrea Bossi è deceduto in seguito a un fendente mortale inferto al collo con un’arma da taglio. Un mese dopo, ieri, nella notte tra il 26 e il 27 Febbraio, i carabinieri hanno arrestato Douglas Carolo, di origini brasiliane, e Michele Caglioni, come presunti assassini di Andrea Bossi.

Andrea avrebbe aperto la porta di casa a Douglas e Michele. Perché?

All’inizio le indagini ipotizzavano che la notte dell’omicidio Douglas Carolo, 23 anni, e Michele Caglioni, 20 anni, fossero alla ricerca di denaro per comprare sostanze stupefacenti. I due presunti assassini, residenti nella zona, avrebbero usato le carte di credito di Bossi per prelevare denaro e nei giorni seguenti avrebbero tentato di vendere parte dei beni rubati in un negozio di compravendita di oro e preziosi. I due avevano cercato anche di contattare ricettatori per smaltire il resto della refurtiva. Infine, in queste settimane di indagini durante le quali gli inquirenti, nonostante avessero già individuato i due presunti colpevoli, ne avevano rinviato l’arresto per osservarne i movimenti, Douglas e Michele si sarebbero scambiati messaggi e telefonate che, intercettate, dimostrerebbero non solo la loro colpevolezza, ma anche la premeditazione. L’arresto dei due è avvenuto a casa di Douglas, dove anche Michele pare stesse dormendo negli ultimi giorni. I giornali locali parlano di un certo stile di vita vagabondo. Michele è appassionato di musica, come si evince anche dai suoi contenuti Instagram. Douglas tiene molto alla propria forma fisica e pratica atletica.

Scrive il Corriere Milano che Douglas Carolo e Michele Caglioni “già coltivavano un rapporto forse sentimentale con Bossi“. Scrive Varese News: “C’era anche il giovane di origini brasiliane accusato di aver colpito alla gola Andrea Bossi col quale era legato da un rapporto che andava oltre la semplice conoscenza“, sbilanciandosi dunque sul fatto che potrebbe essere stato Douglas a scagliare il fendente. In un altro passaggio, si presume invece che sia stato Michele ad usare il coltello. Ignota ad oggi anche la natura del rapporto tra i due presunti omicidi.

La relazione tra i tre potrebbe essere emersa nella sua realtà e natura, con tutta probabilità, anche agli occhi degli inquirenti, grazie ai messaggi via telefono con i quali la sera dell’omicidio Andrea, Michele e Douglas si erano accordati per vedersi a casa di Andrea. La sera dell’omicidio, infatti, i tre amici avevano organizzato una festa nell’appartamento di Andrea. Forse con l’uso di sostanze e alcol, Douglas e Michele potrebbero aver stordito Andrea al fine di derubarlo. Forse Andrea si era opposto all’acquisto di droghe. Si sarebbe accorto che qualcosa non andava e avrebbe reagito. A quel punto, pur di evitare che Andrea chiamasse la polizia, uno dei due ha afferrato un coltello da cucina e ha scagliato il fendente mortale al collo di Andrea Bossi.

La Procura di Busto Arsizio, guidata da Carlo Nocerino, secondo quanto riportato dal Corriere Milano e da Varese News, non avrebbe ormai lacune nella ricostruzione dell’omicidio. Negli interrogatori separati ai due ragazzi che si svolgeranno nelle prossime ore, i due potrebbero tradirsi e accusarsi a vicenda.

Ancora Varese News delinea un quadro che vedrebbe la vittima, Andrea Bossi, come un ragazzo di Fagnano Olona, che frequentava l’oratorio dando una mano, osannato come bravo ragazzo da parenti, amici e conoscenti e indicato come esempio da seguire. Andrea aveva un lavoro stabile, una casa, quella in cui è stato ucciso a Cairate, dove da poco si era trasferito, nella quale vivere senza rendere conto a nessuno della propria vita. Andrea aveva anche una fonte di reddito, il suo lavoro, e maneggiava preziosi, per via della sua passione per l’oro.

