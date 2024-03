Cosa c’era nel cellulare di Andrea Bossi, e peché Douglas Carolo e Michele Caglioni l’avrebbero distrutto?

5 min. di lettura

Perché Douglas Carolo e Michele Caglioni avrebbero distrutto uno dei due cellulari di Andrea Bossi, dopo che lo avrebbero ucciso per un pugno di gioielli? Cosa conteneva quel cellulare? Questo ed altri sono ancora i misteri che avvolgono il delitto di Cairate.

Sabato 2 Marzo sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia i due presunti omicidi del 26 enne di Fagnano Olona, ucciso con una coltellata alla gola nella sua abitazione di Cairate la notte tra il 26 e il 27 Gennaio. Un mese dopo gli inquirenti hanno arrestato Douglas Carolo, 20 anni di Samarate e Michele Caglioni, 21 anni, di Cassano Magnago. Gli interrogatori di garanzia, svolti dal Gip Anna Giorgetti alla presenza del pm Francesca Parola titolare dell’indagine per conto della Procura di Busto Arsizio, hanno evidenziato due differenti approcci.

Andrea Bossi, ragazzo che – da quanto appare evidente dai suoi social e da quelli dei suoi amici – viveva apertamente la propria identità queer, lavorava come operaio metalmeccanico a Cairate, dove si era trasferito per sistemarsi nel monolocale preso in affitto in via Mascheroni, e vivere autonomamente la propria esistenza. In quel piccolo appartamento, dove Andrea viveva con il suo cane, il ragazzo ha perso la vita. Una morte giunta, secondo gli inquirenti, a seguito di una coltellata sferrata alla gola presumibilmente da Douglas Carolo o da Michele Caglioni, ai quali Andrea aveva aperto le porte di casa quella sera per una festicciola tra amici. Le cronache parlano di un omicidio attuato da due killer giovani, annoiati e spietati, al solo fine di rubare i gioielli di cui il povero Andrea era appassionato, per comprare alcolici e sostanze stupefacenti. Ma è davvero così? Il movente che avrebbe spinto Carolo e/o Caglioni a uccidere il povero Andrea Bossi era davvero semplicemente quello di rubare gioielli, carte di credito e fare soldi per starsene un mese ad attendere l’arresto? O c’è un contesto relazionale più complesso in questo omicidio, e su quello la pm Parola e la squadra investigativa vorranno andare a fondo?

Interrogatorio di Douglas Carolo

Carolo, già in passato condannato – con pena sospesa in quanto minorenne – per aver rapinato una sex worker, è ad oggi il maggiori indiziato di aver scagliato, con un coltello da cucina, il fendente mortale sulla gola di Andrea Bossi. Dopo essersi dichiarato estraneo alla vicenda nel colloquio con i suoi legali, ai quali ha detto di avere un alibi per quella sera – sarebbe stato a casa di altri amici al momento del delitto, il ragazzo ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio. Douglas, dal momento dell’arresto, è in stato confusionale. I suoi avvocati Vincenzo Sparaco e Gianmatteo Rona, lo definiscono “turbato” e hanno detto che il fascicolo redatto dagli inquirenti è “corposo e l’indagine è eloquente“. “Non sono stupito che si sia avvalso della facoltà di non rispondere” ha spiegato uno dei due avvocati.

Da sinistra: Douglas Carolo (foto da TikTok), Andrea Bossi (foto SKYtg24) e Michele Caglioni (foto Instagram)

Interrogatorio di Michele Caglioni

Caglioni avrebbe invece portato avanti la sua collaborazione con gli inquirenti, parlando per tre ore. Il ragazzo, amante della musica e aspirante cantante, legatissimo a Douglas, aveva già accompagnato i carabinieri sul luogo in cui erano stati nascosti il posacenere con cui era stato stordito Andrea Bossi la notte dell’omicidio, un bicchiere recante tracce ematiche, le doppie chiavi della casa della vittima, e uno dei suoi due cellulari che i due avrebbero distrutto. Perché accanirsi contro il cellulare? Cosa conteneva? Caglioni avrebbe ammesso di essere presente sul luogo del delitto al momento del misfatto, ma soltanto per accompagnare Carolo. E che non sapeva che la serata potesse finire in una rapina e men che meno in un’aggressione omicida. Caglioni avrebbe anche indicato in Carolo colui che ha sferrato il fendente mortale? Di sicuro Caglioni, durante l’interrogatorio di garanzia, si è detto estraneo al gesto omicida. Non è chiaro – all’interrogatorio non sono stati ammessi neanche i genitori dei due interrogati – se Michele abbia già accusato, davanti a gip e pm, il suo amico Douglas di aver sferrato la coltellata letale.

Scrive Il Giorno, sulla cronaca locale, a proposito di Michele Caglioni: “Lui Bossi nemmeno lo conosceva. L’unico punto di contatto era l’amicizia in comune con Carolo. Frasi che potrebbero voler indicare nell’amico l’autore della coltellata. Ai magistrati ha cercato di spiegare anche perché sia rimasto in silenzio per un mese. Fino al giorno dell’arresto. Lo choc di fronte a qualcosa di enorme, certo. Ma ci potrebbe essere dell’altro. Delle minacce, forse, che avrebbe ricevuto per non rivelare nulla. Tutto per ora sotto riserbo, su cui però la pm vorrà fare luce”.

@serenanasci Non doveva andare cosi, hai lasciato un vuoto incolmabile Sei indelebile nel cuore, ovunque tu sia io so amare fin lì angelo mio 🕊️🤍 ♬ suono originale – Romina Stella

Andrea Bossi e la sua amica Serena in un commovente video ricordo dell’amica della vittima su TikTok.

Alcuni dubbi sul rapporto tra Andrea Bossi e i due presunti assassini Douglas Carolo e Michele Caglioni

L’inchiesta sarà ancora lunga. Sono molti ancora gli aspetti non chiari. Alcuni dubbi.

Perché i due presunti killer hanno distrutto uno dei due cellulari della vittima? Cosa conteneva quel cellulare?

Qual era il rapporto di Andrea Bossi con Douglas Carolo e quanto ha influito nella predisposizione di Andrea a fidarsi di Douglas e Michele la notte in cui è stato ucciso a casa propria?

Qual era e qual è il rapporto tra Douglas Carolo e Michele Caglioni e quanto Caglioni è stato manipolato da Carola e/o viceversa?

Durante il mese successivo all’omicidio, quando i due presunti assassini hanno liberamente circolato come se nulla fosse e anzi seminando prove del proprio presunto coinvolgimento nell’omicidio (incluso vendere i gioielli di Andrea Bossi presso negozi di compra-oro locali e prelevare denaro con il bancomat della vittima), come è stato possibile che nessuno dei due tradisse l’altro?

Se, come appare sempre più evidente, Caglioni non è responsabile della morte di Andrea Bossi, perché ha coperto il suo amico Douglas Carolo finora?

Carolo ha ricattato finora Caglioni? Minacciandolo di cosa?

Cosa sa Serena, l’amica di Andrea Bossi che in un video di TikTok parla dei “gossip” che il suo amico Andrea le confidava?

Andrea Bossi con la sua amica Serena – foto dal canale TikTok pubblico di Serena

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.