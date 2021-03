Pose, dal 2 maggio la terza stagione: “Sarà l’ultima, con un finale appropriato e bellissimo”

3 minuti di lettura

L’annuncio tanto atteso. La terza stagione di Pose andrà in onda su FX a partire dal prossimo 2 maggio. Ma con una triste postilla. Sarà l’ultima stagione.

Sette episodi, e non più 10 come inizialmente pensato causa anche Covid-19, viste tutte le difficoltà nel girare in piena pandemia. Due puntate a settimana, con il gran finale che andrà in onda il 6 giugno 2021. “Abbiamo avuto modo di raccontare la storia esatta che volevamo, come volevamo raccontarla, e sono incredibilmente onorato e grato per esserci riuscito“, ha detto Ryan Murphy, co-creatore.

“‘Scrivi il programma televisivo che vuoi guardare!’. Questo è quello che mi era stato detto nel 2014 mentre completavo il mio corso in sceneggiatura“, ha continuato l’altro co-creatore Steven Canals. “All’epoca non c’erano molti personaggi Black e Latinx – inoltre anche LGBTQ + – in tv. E così ho scritto la prima bozza di un pilot. Pose è stata concepita come una lettera d’amore alla comunità clandestina delle sale da ballo di New York, alla mia amata New York, alla mia famiglia queer e trans, a me stesso. Io, insieme ai miei incredibili collaboratori, non ho mai avuto intenzione di cambiare il panorama televisivo. Volevo semplicemente raccontare un’onesta storia sulla famiglia, su resilienza e amore. Quanto sono fortunato ad averlo fatto per tre stagioni. Sono pieno di gratitudine per i nostri intrepidi sceneggiatori, il cast, troupe e produttori che hanno lavorato instancabilmente per far nascere Pose. Sono grato alla comunità delle ball room che si è fidata di noi per raccontare la loro storia, sono sopraffatto dalla critica che ci ha accolti calorosamente e sarò per sempre debitore a Ryan Murphy, FX e 20th Television per aver cambiato la mia vita“.

L’ultima stagione di Pose farà un balzo temporale in avanti, dal 1991 al 1994, quando le ball room sembrano un lontano ricordo per Blanca (Mj Rodriguez), che fatica a bilanciare l’essere madre con l’essere fidanzata nonché infermiera. Nel frattempo, mentre l’AIDS diventa la principale causa di morte per gli americani di età compresa tra i 25 ei 44 anni, Pray Tell (Billy Porter) deve far fronte a imprevisti oneri sanitari. Altrove, l’emergere di una nuova e malvagia House costringe i membri della House of Evangelista a fare i conti con la loro eredità.

Sebbene tre stagioni possano sembrare poche, Pose ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo. Lo show ha infranto il record di personaggi trans interpretati da attori e attrici trans, abbattendo non pochi muri. Porter è diventato il primo uomo apertamente gay a vincere l’Emmy come miglior attore in una serie drama, Mock è diventata la prima donna trans di colore assunta come autrice di una serie TV, nonché prima donna transgender di colore a scrivere e dirigere un episodio televisivo. Pose vanta poi il più grande cast ricorrente di attori LGBTQ di sempre per una serie.

“Le parole non possono esprimere veramente la mia gratitudine e il mio apprezzamento per coloro che hanno dato a FX e al mondo il dono che è Pose“, ha affermato il presidente di FX John Landgraf. “Ryan Murphy, Steven Canals, il nostro cast incomparabile e i loro collaboratori hanno creato un capolavoro e, così facendo, hanno lasciato un’eredità indelebile che aprirà porte, nuove porte, per la comunità trans. Pose è la prova che l’impegno di Ryan, Dana e di noi tutti a dare maggiori opportunità a scrittori, registi, produttori, attori e artigiani sottorappresentati non è stato fatto per segnalare la nostra virtù, ma perché il nostro mondo è letteralmente pieno di geni poco sfruttati che cercano nient’altro che una possibilità per dimostrare il loro straordinario talento, bellezza e valore nel mercato delle storie. Pose sempre stata un dramma familiare – uno sull’accettazione e l’inclusione, il dolore e la gioia, la lotta e la perseveranza e, soprattutto, l’amore. La terza e ultima stagione è un finale appropriato e bellissimo di questa storia “.