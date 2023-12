Feud 2: Capote Vs. The Swans, data d’uscita e prime immagini dalla miniserie diretta da Gus Van Sant

3 min. di lettura

Senza ombra di dubbio una delle serie più attese del 2024. FEUD: Capote Vs. The Swans, in arrivo su FX il 31 gennaio prossimo, è la seconda stagione antologica firmata Ryan Murphy tratta dal bestseller “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer.

L’acclamato scrittore Truman Capote si circondava di un gruppo di donne tra le più elitarie della società – ricche e affascinanti mondane che definivano un’epoca passata dell’alta società newyorkese – che lui soprannominava “i cigni”. Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo una romanzatura poco velata delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro, Answered Prayers, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso. La serie limitata culmina con la morte di Capote, nel 1984.

Jon Robin Baitz, candidato a Tony e Pulitzer, ha adattato il libro per lo schermo e ha scritto tutti gli otto episodi. Il regista candidato all’Oscar Gus Van Sant, regista di Milk e Belli e Dannati, Palma d’oro e premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2003 con Elephant e Premio del 60º anniversario al Festival di Cannes 2007 per Paranoid Park, ha diretto l’intera serie.

Feud: Capote Vs. The Swans è interpretato da Naomi Watts, Tom Hollander, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello e Russell Tovey. Plan B di Brad Pitt è produttore esecutivo insieme al creatore della serie Ryan Murphy. Dede Gardner, Tim Minear e Alexis Martin Woodall di Plan B bisseranno la produzione dopo aver fatto altrettanto con “Feud: Bette and Joan”. “Feud: Capote vs. the Swans” sarà su FX a inizio 2024 e arriverà in Italia direttamente su Disney+. “Lavorare con questo cast di leggendarie e potenti attrici è stato un sogno che si avvera“, ha commentato Murphy. “Naomi, Diane, Chloe, Calista, Demi, Molly e Jessica Lange sono emozionanti. E aspettate di vedere Tom Hollander nei panni di Truman!”.

La prima stagione del 2017, Bette and Joan, fu acclamata dalla critica e vinse due Emmy, con 4 candidature ai Golden Globe.

Fonte: IndieWire