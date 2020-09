Renato Zero stronca Achille Lauro: “io non facevo il clown, lui riesce ad affermarsi con poca spesa”

Il 30 settembre uscirà il primo dei tre dischi di Zero Settanta, nuovo progetto firmato Renato Zero per gli imminenti 70 anni. Gli altri due dischi di inediti arriveranno il 30 ottobre e il 30 novembre, per un mega-cofanetto oggi lanciato da una polemica intervista rilasciata dallo stesso cantante al Corriere della Sera.

Zero ha infatti così replicato a chi gli faceva notare le somiglianze tra il Renato degli esordi e l’attuale Achille Lauro.

Lui riesce ad affermarsi con poca spesa, io mi sono fatto un mazzo così, ma lungi da me giudicare. Io amo tutti quelli che fanno questo lavoro a patto che non prendano per il cu*o il pubblico. Quando ho iniziato io dovevano sgomberare le piste dei locali, non c’erano palcoscenici. Sfollavano la pista da ballo e io cantavo con solo un revox, nella mia nudità coperta di piume. Non giocavo a fare il clown della situazione, io cantavo le problematiche della periferia, della borgata della gente emarginata.

Una polemica presto esplosa anche sui social, tra chi ha dato ragione a Zero e chi ha difeso Lauro, 30enne a cui va dato il merito di aver riproposto un’immagine lontana dall’imperante mascolinità tossica dei nostri tempi, cavalcando una fluidità che almeno in ambito musicale, in Italia, non si vedeva da decenni. D’altronde lo storico e indimenticato Renato degli esordi ha fatto epoca, essendo millenni avanti, ma c’è anche da dire che di quel Zero non c’è rimasto niente, se non le sgranate immagini Rai di un tempo che puntualmente vanno ad alimentare malinconia nei confronti di un’artista che dai primi anni ’90 in poi è semplicemente diventato altro.