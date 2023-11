Sanremo 2024: Amadeus svela cosa farà Marco Mengoni, i 12 finalisti di Sanremo Giovani e conferma: “Sarà il mio ultimo Festival”

2 min. di lettura

Tra meno di un settimana sapremo ufficialmente quali cantanti si sfideranno sul palco dell’Ariston. Domenica 3 dicembre durante il Tg1 delle 13:30 Amadeus annuncerà i 23 nomi dei Big in gara, pescati da una cesta di 500 brani presentati al direttore artistico. Dopo aver annunciato che Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras co-condurranno il Prima Festival, Amadeus ha svelato cosa farà Marco Mengoni la prima sera. Oltre a co-condurre, la popstar attaccati dai ProVita tornerà a cantare Due Vite, brano trionfatore del 2023, oltre a realizzare un medley ad hoc.

Amadeus ha poi ribadito che al suo fianco ci sarà una donna ogni sera, come co-conduttrice, mentre al termine di ogni serata non svelerà più la classifica intera, nominando solo i primi 5 classificati. Dalle pagine della Stampa il direttore artistico ha precisato che anche quest’anno non ci saranno super ospiti italiani, mentre su quelli stranieri ci sarebbero alcune proposte ed altre richieste. “Ma se i costi sono ragionevoli, se no si lascia perdere”.

Dopo i rumor delle scorse settimane, che ipotizzavano una Rai intenzionata a proporgli un nuovo contratto per condurre anche l’edizione 2025, Amadeus è stato netto: “Per me è davvero l’ultimo Festival”.

Nell’attesa Sanremo Giovani 2023 si avvicina e la Commissione musicale ha selezionato i quattro artisti di Area Sanremo che si uniranno agli otto già annunciati dopo le audizioni a Roma del 10 novembre. I quattro artisti selezionati sono Dipinto, Fellow, Nausica e Omini. In totale i brani ascoltati tra i due contest, quello Rai e quello di Area Sanremo, sono stati 1323, in crescita rispetto allo scorso anno. I quattro sopra citati si aggiungono ai già annunciati Bnkr44, Clara, Grenbaud, Jacopo Sol, Lor3n, Tancredi, Vale LP e Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022.

I dodici finalisti sono stati selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dal Direttore Artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli.

La commissione di valutazione di Area Sanremo, composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani, ha selezionato i 20 finalisti del concorso promosso da Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Comune di Sanremo che si sono esibiti di fronte la Commissione musicale Rai.

“Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante – ha dichiarato il direttore artistico Amadeus. “Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi”.

Sanremo Giovani 2023, la serata in cui saranno decretati gli artisti che parteciperanno al Festival di Febbraio nella categoria Big, andrà in onda, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre. I primi tre classificati parteciperanno al Festival con brani chiaramente inediti. Durante la serata di Sanremo Giovani saranno inoltre presenti tutti i Big che verranno ufficializzati domenica 3 dicembre, chiamati ad annunciare il titolo della canzone che porteranno al Festival.

Sanremo Giovani 2023 – i finalisti