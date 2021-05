Russia vs. Disney: “Il corto OUT nega i valori della famiglia e promuove relazioni sessuali non tradizionali”

< 1 minuto di lettura

Dopo aver censurato i baci gay della nuova campagna D&G, la Russia è tornata a tuonare. Secondo quanto riportato da Reuters, nel weekend il cosiddetto Roskomnadzor, ovvero il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, organo della Federazione che controlla le comunicazioni e relativo oscuramento, la privacy e le frequenze radio, ha messo in guardia la Walt Disney Co.

Il motivo? Out, delizioso cortometraggio animato a tinte LGBT, non deve sbarcare in Russia, su Disney Plus, perché contrario alla legge russa contro la propaganda gay, distribuendo informazioni che “negano i valori della famiglia e promuovono relazioni sessuali non tradizionali” ai bambini.

Tutto tristemente vero. La Disney non ha ancora commentato la minaccia russa. Il meraviglioso corto ha come protagonisti Greg e Manuel, coppia gay che si prepara a convivere. Quando i genitori di Greg si presentano in casa per aiutarlo con il trasloco scoppia il caos, perché il ragazzo non è dichiarato. Nel 2018 Onward, film Pixar, venne censurato in Russia, con il fugacissimo “coming out” di un’agente ciclope che menzionava la figlia della sua ragazza tagliato prima di approdare in sala. Anche altri film come Rocketman e Avengers: Endgame hanno subito censura a causa dei loro contenuti LGBT.

Le relazioni omosessuali sono ufficialmente legali in Russia, ma una legge del 2013 vieta la diffusione di “propaganda sui rapporti sessuali non tradizionali” tra i giovani. Una legge che ha aumentato a dismisura l’omotransfobia nel Paese, con puntuali arresti ad ogni manifestazione e tagli continui a qualsiasi elemento mediatico possa considerare la comunità queer.