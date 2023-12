20.000 specie di Api, arriva l’acclamato film che esplora il tema dell’identità di genere in età adolescenziale

2 min. di lettura

Arriverà nei cinema d’Italia con Arthouse il prossimo 14 dicembre 20.000 specie di Api di Estibaliz Urresola Solaguren, Orso d’argento al Festival di Berlino per la miglior interpretazione da protagonista a Sofía Otero, 10 anni appena.

Esordio alla regia della 39enne regista spagnola, 20.000 specie di Api ruota attorno a Cocó, otto anni, che si sente fuori posto e non capisce perché.

Cocó non si riconosce nel suo nome di battesimo, Aitor, né nello sguardo e nelle aspettative di chi ha intorno. Nel corso di un’estate nella campagna basca a casa della nonna – tra le gite al fiume, l’apicoltura e i saggi consigli di sua zia Lourdes – Cocó riuscirà forse finalmente ad affrontare i propri dubbi e le proprie paure, trovare la sua vera identità e decidere così qual è il suo nome.

Una pellicola che affronta il tema dell’identità di genere, come sottolineato dalla stessa cineasta basca a CineEuropa.

“Un inno alla diversità, come quella garantita dagli insetti nel titolo, che mi hanno permesso di lavorare sull’immagine dell’alveare familiare, dove ogni ape ha la sua funzione specifica e necessaria affinché il gruppo funzioni. Quell’organismo superiore (l’alveare) è governato da regole proprie che mi interessa identificare come famiglia. Quella tensione tra l’individuo e il collettivo si genera lì, con questo ritratto di api diverse e necessarie (nonne, zie, madri, figlie…) per il funzionamento sociale. Mi interessava anche concentrarmi non solo sul viaggio del personaggio di Cocó/Lucía, la bambina protagonista, ma anche su come si trasforma lo sguardo di chi la circonda: per questo avevo bisogno di costruire quell’ambiente di persone diverse che ricevono, accettano o affrontano la realtà che viene messa sul tavolo“, ha concluso Solaguren, autrice di una pellicola che ha conquistato non solo Berlino, mostrandosi anche in tanti altri Festival. Puntando ora i cinema d’Italia.

Nel cast, al fianco della giovanissima Sofía Otero, troviamo Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano e Sara Cózar.