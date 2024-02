Rosso, bianco e sangue blu 2? Taylor Zakhar Perez alimenta le speranze di un sequel

2 min. di lettura

Uscito lo scorso agosto su Prime Video, Rosso, Bianco e Sangue Blu di Matthew López, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Casey McQuiston, ha presto spopolato, con migliaia di spettatori a chiedere a gran voce un sequel.

Nella romantic comedy, lo ricordiamo, Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), ha molte cose in comune con il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine): bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che ’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che sarebbero mai aspettati. Ovvero in amore…

Dopo Matthew Lopez, regista che si è augurato un ipotetico capitolo 2, è toccato ora al protagonista Taylor Zakhar Perez alimentare le speranze dei fan. Denudato in una scena del film, Perez ne ha parlato ad Entertainment Weekly sul red carpet degli Screen Actors Guild Awards 2024:

“Penso che abbiamo concluso il film abbastanza bene, in tutti i sensi. Forse ora vivono a Brooklyn? Forse Alex sta iniziando la sua campagna presidenziale? Non lo so; Voglio dire, posso solo sognare, quindi vedremo”.

L’attore ha quindi rilanciato l’ipotesi di un secondo capitolo, come già sottolineato a Teen Vogue in precedenza: “Mi piacerebbe fare un sequel, se abbiamo la storia giusta. Deve esserci una ragione migliore del semplice desiderio di realizzarne uno, deve esserci una motivazione convincente per la storia. Non penso che un sequel sia una cattiva idea, ma non credo che un sequel fine a se stesso sia necessariamente sufficiente”.

Anche il regista Matthew López, via Out Magazine, ha ammesso che “c’è qualcosa in cantiere”, senza però voler aggiungere altro. Rosso, Bianco e Sangue Blu è stato uno dei film Prime Video più visti del 2023, con tanto di raccolta firme on line per convincere la piattaforma a realizzarne un sequel. Nel dubbio, c’è persino chi ha ipotizzato una storia credibile, con Nicholas Galitzine chiaramente al fianco di Taylor Zakhar Perez.

