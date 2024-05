Insulti a Carolina Morace dopo l’annuncio della candidatura alle europee: “Pedofila devi stare in carcere”

< 1 min. di lettura

Leggenda del calcio italiano, Carolina Morace ha annunciato la sua candidatura alle Europee come capolista nella Circoscrizione Centro per il Movimento 5 Stelle. 60 anni da poco compiuti, Morace ha pubblicamente fatto coming out nel 2020, sposando l’ex calciatrice australiana Nicola Jane Williams.

Alle felicitazioni social per la sua discesa in politica si sono aggiunti gli insulti, come denunciato dalla stessa Morace via Instagram. In tal senso tale Alessandro le ha scritto: “Le donne devono stare a casa. E i pedofili come la Morace in carcere”.

Durissima la reazione della diretta interessata, che ha precisato di aver dato mandato ai suoi legali di depositare una querela nel confronti “di questo individuo. Frasi del genere non possono passare impunite, lo dobbiamo a tutte le donne vittime di violenza“, ha scritto Carolina, per poi aggiungere.

“Nel 2024 una donna in Italia deve ancora leggere commenti del genere. Nel 2024 una donna non è realmente libera dai pregiudizi. Nel 2024 una donna è ancora vittima di violenze verbali disumane. Questo succede quando, in Italia, una donna decide di mettersi in gioco in politica, ma accadrebbe la stessa identica cosa anche in un qualsiasi altro posto di lavoro o dentro un qualsiasi stadio italiano. È una vergogna, e io lavorerò, vi assicuro, con tutta me stessa affinché commenti del genere siano solo un lontano e brutto ricordo. Se pensano di fermami così sbagliano di grosso”.

