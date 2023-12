Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, arriva il nuovo show con Tommaso Zorzi

2 min. di lettura

Arriverà il 4 gennaio 2024 su Prime Video Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, un nuovo show Original in 4 episodi con protagonisti Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi.

Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno dei quali si può in alcun modo considerare cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance.

Lo show sarà condotto da Dargen D’Amico, fresco giudice di X Factor e a febbraio di nuovo all’Ariston in quanto tra i 30 BIG che prenderanno parte a Sanremo 2024. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats, lo show è diretto da Francesco Imperato.

Per il 28enne Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP, significherà tornare in tv dopo le due comparsate in qualità di concorrente a Boomerissima. Salutato Drag Race Italia, Zorzi ha condotto nel 2022 After the Race, Questa è casa mia! e Tailor Made – Chi ha la stoffa? su Real Time.

