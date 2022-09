Anthony Bowens, l’emozionante messaggio del wrestler gay dopo la storica vittoria – VIDEO

2 min. di lettura

Se nel 2017 aveva fatto coming out come atleta bisessuale, nel 2019 aveva bissato rivelando la propria omosessualità. Ora Anthony Bowens, tra i pochissimi wrestler professionisti dichiaratamente gay, ha scritto un altro piccolo pezzo di storia, essendo diventato il primo wrestler professionista apertamente gay a vincere un oro.

Bowens e Max Caster – coppia di wrestler conosciuta con il nome The Acclaimed – hanno infatti conquistato il titolo AEW contro il duo Swerve in Our Glory – Keith Lee e Swerve Strickland – all’AEW Grand Slam. Oggi 31enne, Bowens ha voluto celebrare il trionfo ottenuto con un emozionante messaggio condiviso sui social

“Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che solitamente taccio alle telecamere”. “Alcuni di voi lo sanno, altri forse non lo sanno, ma non avrei mai pensato di poter vivere un momento come questo. Non avrei mai pensato che sarei stato in grado di vivere i miei sogni, perché c’è stato un tempo in cui ero molto confuso e non sapevo come accettarmi, ma ho combattuto contro quelle stronzate. Ho combattuto contro tutte quelle cazzate e ora piango, perché sono un campione”.