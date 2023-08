Anthony Bowens, il wrestler dichiaratamente gay trionfa davanti a 82.000 fan a Wembley

0:00 Ascolta l'articolo

Omosessuale dichiarato da quasi 5 anni, Anthony Bowens è tra i pochissimi wrestler professionisti dichiaratamente gay. Nel fine settimana Bowens è stato uno dei vincitori del più grande evento di wrestling mai organizzato in Europa. 32 anni, Anthony fa parte della scuderia AEW (All Elite Wrestling), che ha preso parte all’evento “World Championship” davanti a 81.000 tifosi allo stadio di Wembley a Londra.

Bowens ha gareggiato sul ring al fianco di Max Caster, con cui fa coppia. I due si chiamano “The Acclaimed”. Per questo incontro epocale sono stati raggiunti da Billy Gunn. I tre hanno combattuto insieme nella categoria “Trios”, sconfiggendo the House of Black (Malakai Black, Brody King e Buddy Matthews). Il trionfo ha lasciato Bowens senza parole.

“Non riesco ancora ad elaborare nulla di tutto questo. Grazie a tutti coloro che hanno sempre creduto in me!” ha scritto su Instagram.

Bowens è cresciuto nel New Jersey. Si è dichiarato bisessuale nel gennaio 2017, per poi identificarsi come gay nel 2019. L’anno dopo ha firmato un contratto quinquennale con All Elite Wrestling (AEW), e da lì non si è più fermato. Ora vive a Los Angeles. Nel 2021 stroncò i predicatori omofobi baciando il fidanzato in strada.

Lo scorso settembre Bowens aveva già fatto la storia vincendo l’incontro della AEW Dynamite a New York, diventando così il primo wrestler dichiaratamente gay campione del mondo. Nel giugno scorso una giornalista di QTV è saluta sul ring sostenendo che Bowens fosse palesemente attratto da lei. Il wrestler l’ha corretta, informandola della sua omosessualità. La folla a quel punto ha iniziato ad urlare “È gay, è gay”.

Bowens è rimasto commosso dal sostegno del pubblico, che gli ha fatto sempre sentire la propria vicinanza.

