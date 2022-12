Cassandro, Gael García Bernal è il wrestler gay Saúl Armendáriz. La prima foto del film

2 min. di lettura

Oggi 52enne, Saúl Armendáriz, da tutti conosciuto come Cassandro, ex campione mondiale dei pesi welter della NWA e campione mondiale dei pesi leggeri UWA, sarà presto interpretato da Gael García Bernal nel biopic ufficiale diretto da Roger Ross Williams, premio Oscar nel 2010 per il corto Music by Prudence.

Pellicola Prime Video, Cassadro, che si è oggi concesso la prima attesissima foto ufficiale, racconta la storia di uno degli eroi più singolari del wrestling messicano. Saúl Armendáriz è cresciuto vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, a El Paso, in Texas. Da adolescente cullava il sogno di competere ai massimi livelli nel wrestling. Si è così trasferito in Messico e ha iniziato ad allenarsi a Ciudad Juarez, diventando presto personaggi di culto nella categoria di lottatori che combattono travestiti. È così nato Cassandro, wrestler gay dichiarato in un mondo quanto mai machista e omofobo (a seguire l’originale).

Malgrado le difficoltà incontrate nella sua carriera, tra tentativi di suicidio e tossicodipendenza, Saúl ha ottenuto riconoscimenti grazie alla sua forza e alla sua teatralità, affermandosi come uno dei personaggi queer più importanti del wrestling, trasformando il ring in metafora della lotta per affermare il diritto di chiunque di assumere la propria identità. Cassandro è diventato il primo wrestler nato all’estero a vincere un titolo mondiale.

Definito “il Liberace di Lucha Libre”, Cassandro è già diventato documentario nel 2018, Cassandro the Exotico! diretto da Marie Losier, e ora punta al grande schermo con l’opera scritta da Roger Ross Williams insieme a David Teague e Julian Herbert. Al fianco di Gael García Bernal troveremo Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo. Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma punta ai grandi Festival del 2023, tra Berlino, Cannes e Venezia.

