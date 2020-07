‘Assassin’s Creed: Valhalla’ ha una scena di sesso gay tra due vichinghi – VIDEO

Gli amanti di Assassin’s Creed sono a conoscenza delle esperienze LGBT vissute all’interno del celebre videogioco, con l’ultimo nato Assassin’s Creed: Valhalla, dodicesimo capitolo della saga, che non è stato da meno.

All’interno della narrazione ha infatti trovato spazio una scena di sesso gay tra due vichinghi. Eivor, il protagonista, e un personaggio secondario chiamato Broder. Nella scena in questione un Broder visibilmente eccitato si avvicina ad Eivor mentre quest’ultimo si appresta a mangiare un cinghiale. I due si stuzzicano, e al giocatore vengono proposte tre ospzioni. Una delle tre porta i due ad appartarsi, dopo essersi scambiati un lungo e appassionato bacio. Poi la scena sfuma, con Broder che confessa come ricorderà quel momento per sempre.

In una recente intervista con IGN News Live, la sceneggiatrice del gioco Youssef Maguid ha spiegato che “ci sono più persone che puoi amare in Assassin’s Creed: Valhalla, e puoi amare tutti con entrambi i sessi”. Un’inclusione LGBT sempre più marcata anche in ambito videogames, finalmente, come ribadito di recente con l’acclamato The Last of Us Parte 2.