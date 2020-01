Alex Bini denuncia Fabio Tuiach per omofobia

Le ripetute e follemente omofobe dichiarazioni del consigliere Comunale Fabio Tuiach, che da settimane insulta e diffama la comunità LGBT, hanno scatenato non solo l’indignazione del web e di una parte della classe politica nazionale, PD in testa, ma anche di Alex Bini, show-man triestino che ha annunciato di voler denunciare l’ex pugile di estrema destra. Una vera e propria class action contro l’omofobia istituzionale.

Presenterò denuncia, non solamente me medesimo ma anche altre persone che direttamente sono colpite essendo gay come me, di una comunità che fa parte di questa città. Non ci sentiamo rappresentati da una persona che continua ad attaccarci senza alcun motivo. A noi non frega di questa persona, ma basta che ci lasci in pace. Il fatto di sdoganare determinati tipo di linguaggio o pensiero che vanno contro la grande comunità LGBT cittadina è un qualcosa che non tollero più.

Vero è che non esiste ancora una legge contro l’omotransfobia, ma è chiaro che le continue esternazioni di Tuiach, rappresentante dello Stato, non siano davvero più minimamente tollerabili.

“Voi sareste veramente così omofobi da non dare figli a due uomini innamorati che si sfondano il cu*o e litigano solo in mancanza di vasellina? Che mondo di mer**a, se non credi che questo sia amore oltre al blocco sui Facabook, presto sarai rinchiuso in campo di concentramento per omofobi”, ha scritto Tuiach sui social, per poi rincarare la dose in radio, nei giorni scorsi, sottolineando come sia ‘perseguitato dai gay’, e come ‘l’atto omosessuale sia satanico’.