Costanza Miriano disdice l’abbonamento a Disney Plus: ‘fa propaganda LGBT’

“Noi intanto abbiamo disdetto l’abbonamento al canale Disney, e abbiamo spiegato il perché“. Così inizia il post di Costanza Miriano, scrittrice, giornalista e blogger omofoba, che ha deciso di non rinnovare l’abbonamento al canale di Disney +, a suo dire reo di aver fatto propaganda LGBT.

Difatti, tra le varie cause proposte dalla piattaforma di streaming che hanno portato alla disdetta, la Miriano ha inserito alla voce “Altro”:

Non apprezzo che la Disney faccia propaganda LGBT.

Sicuramente, senza i suoi 6,99 mensili, il colosso deciderà di eliminare dalla sua lista tutti i film e cartoni che promuovo uguaglianza ed inclusione, due temi oltraggiosi secondo Costanza Miriano e tutta la comunità del Family Day.

La crociata omofoba contro la Disney di Costanza Miriano

Ma Costanza Miriano è solo l’ultima a riportare alla luce la petizione per eliminare ogni riferimento LGBT in film e cartoni dalle piattaforme di streaming, Netflix e Disney + in primis.

Mentre sostiene la riapertura delle chiese nonostante l’emergenza Coronavirus, il suo pensiero è sempre rivolto ai bambini. Loro sarebbero le vittime di questa crociata, in quanto a suo dire traviati da immagini di amore e indifferenza nei confronti di una coppia dello stesso sesso. Ma secondo lei, i più piccoli devono essere protetti da queste menzogne.