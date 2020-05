Harvey Milk: ricordiamo il suo emozionante discorso della speranza nella giornata a lui dedicata

Oggi è l’Harvey Milk Day. Il 22 maggio, infatti, è la data dedicata ad Harvey Milk. Si ricorda la sua nascita, nel 1930. Oggi, avrebbe 90 anni. Ma è morto a 48 anni, il 27 novembre 1978. Assassinato con 3 colpi di pistola per mano di Dan White, che poco prima aveva ucciso anche il sindaco di San Francisco, George Moscone. Tutti conosciamo la storia del secondo politico apertamente omosessuale. Per questo, nell’Harvey Milk Day, vogliamo ricordare uno dei suoi discorsi più importanti e toccanti.

Il mio nome è Harvey Milk e sono qui a reclutarvi tutti.

Ho detto questo per anni. È’ uno scherzo politico. Non posso farne a meno – ho avuto modo di dirlo. Non sono mai stato in grado di parlare alla gente prima di entrare in politica, quindi se non vi dico nient’altro potete tornare a casa e ridere un po’.

Circa sei mesi fa, Anita Bryant nel suo parlare a Dio ha detto che la siccità in California è stata causata dalle persone gay. Il 9 novembre, il giorno dopo che sono stato eletto, ha cominciato a piovere. Il giorno in cui mi sono insediato, sono andato al Municipio e il tempo era abbastanza buono, ma non appena ho detto la parola “io”, ha cominciato a piovere di nuovo. E’ piovuto da allora e la gente di San Francisco vede come l’unico modo per fermare la pioggia quello di fare una petizione contro i gay.