Pete Buttigieg è un politico ‘poco gay’ per le elezioni presidenziali?

Attualmente negli Stati Uniti si sta scrivendo una nuova pagina della politica americana. In vista delle elezioni presidenziali che si svolgeranno a novembre del 2020, si delineano i candidati che potrebbero sfidare Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Tra i tanti sta facendo molto discutere l’operato di Pete Buttigieg. Lui è l’ex sindaco di South Bend, ha 36 anni, è gay dichiarato ed è felicemente sposato con Chasten Glezman, insegnante del Missuori. Non è facile per una persona gay in un mondo tendenzialmente omofobo riuscire a fare la differenza, eppure Pete Buttigieg potrebbe avere tutte le carte in tavola per condurre l’attuale società verso una realtà più liberale.

La corsa di Buttigieg nella politica di oggi è diventata un vero e proprio fenomeno di studio. Come riporta un interessante articolo del New Yorker, i media statunitensi si sono più spesso interrogati sull’importanza di avere un leader politico dichiaratamente queer al giorno d’oggi. L’approfondimento però pone l’attenzione su un’altra questione molto spinosa. Ovvero se Pete Buttigieg sia un leader ‘abbastanza gay’ e ‘abbastanza competente’ per portare avanti un’ideologia politica democratica.

Pete Buttigieg: un leader poco gay per la politica di oggi?

La sua esperienza di vita, di certo, non è stata delle migliori. Anche lui, come la maggior parte delle persone omosessuali ha subito atti di bullismo, omofobia e discriminazione. Eppure stando ai fatti, Buttigieg è una persona che ha costruito la sua carriera con calma e parsimonia, senza bruciare le tappe. Gli viene contestato, però, che solo in un secondo momento è uscito allo scoperto come politico gay e felicemente sposato. Questa scelta sembra più che giusta.