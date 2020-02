Omofobo aggredisce ragazzo gay e sua madre – il video

Follia omofobia a Leeds, all’uscita di un ristorante. Due ragazzi omosessuali si stavano infatti presentando alle rispettive famiglie, quando un pazzo si è lanciato contro di loro, aggredendoli. Andati a cena fuori per il 22esimo compleanno di uno dei due, i giovani stavano fumando una sigaretta con una delle due madri, Sarah Liversidge, quando sono stati avvicinati da tale Philip Sexton.

I filmati scioccanti della CCTV mostrano il 54enne Sexton che spinge via la povera donna, prima di sferrare un pugno a uno dei due ragazzi. Impazzito, l’uomo ha aggredito anche una coraggiosa cameriera che era intervenuta in difesa dei giovani, prendendola a pugni e trascinandola per i capelli.

Ross Liversidge, marito di Sarah, ha dichiarato: “Non siamo di Leeds, non ci torneremo mai più. Siamo scioccati. Non abbiamo fatto nulla. Ha spinto via mia moglie ed è poi andato a cercare i ragazzi. Eravamo lì per festeggiare gli anni di uno dei ragazzi, incontrare i suoi genitori per la prima volta. Quello che avrebbe dovuto essere un evento davvero felice si è concluso con una violenza sconvolgente. I ragazzi non saranno mai più gli stessi, quell’aggressione li ha cambiati per sempre“.

Philip Sexton è stato fermato e arrestato, con ordine di svolgere 100 ore di servizio alla comunità.