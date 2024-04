Victoria De Angelis dei Maneskin, vacanza romantica e baci social con l’amata Luna Passos (FOTO)

2 min. di lettura

Una pasqua da sogno a Pinel Island, nell’acqua cristallina e tra le spiagge paradisiache delle Antille. Victoria De Angelis, 23enne bassista dei Maneskin, si è concessa un break d’amore al fianco di Luna Passos, 23enne modella di origini brasiliane e olandesi con la quale fa coppia da circa un anno.

Una carrellata di immagini, quelle pubblicate su Instagram da Victoria, che la vedono felice e sorridente al fianco di Luna, tra topless e baci, abbracci e danze sotto la pioggia.

Originaria di Saint Martin, Luna è una modella professionista che ha sfilato per marchi di moda come Yves Saint Laurent e Ginvenchy. “Ho sempre voluto fare la modella. Anche mia sorella fa la modella e quindi mi ha ispirato assistere a tutti i viaggi che faceva. Sono stata scoperta su Instagram dall’agenzia Next“, disse a Models.com, per poi aggiungere. “Amo ballare ma di recente ho sviluppato una vera e propria ossessione per la pole dance. Inoltre, molte persone sarebbero sorprese di scoprire che suono il violino“.

Nel frattempo Luna potrebbe imparare a suonare il basso, con una maestra di tutto rispetto al suo fianco.

Nel giugno del 2023 fu il magazine Chi a paparazzare Passos e De Angelis in atteggiamenti intimi in barca. Due mesi dopo fu la stessa Victoria a pubblicare alcuni topless di coppia sul proprio profilo Instagram. Ora, dopo quasi un anno, sono arrivati anche i dolci baci, a confermare una storia d’amore che va a gonfie vele.

Dichiaratamente bisessuale, Victoria ha denunciato lo scorso anno quanto sia difficile essere queer nel nostro Paese: “Ricordo quando iniziai ad uscire con le ragazze, sentivo che le persone mi fissavano davvero“, disse alla rivista Big Issue. “Queste cose possono davvero metterti a disagio, anche se non è un grosso problema rispetto a quello che affrontano altre persone. Ma vorrei solo che potesse essere del tutto normale. È un Paese ancora molto conservatore, l’Italia. È un Paese molto cattolico e molte, molte persone credono ancora, proprio per questo motivo, che essere omosessuali sia un peccato”.

In attesa di tornare in studio di registrazione con i Maneskin, Victoria ha intrapreso una carriera da DJ, in solitaria, con un tour in giro per il mondo iniziato lo scorso marzo a Leeds, unica tappa italiana il 30 aprile al Cocoricò di Riccione e chiusura il 31 maggio a Berlino.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.