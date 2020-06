Beyoncé, “A tutti coloro che si sentono diversi dico siate voi stessi, la vostra omosessualità è bellissima” – video

La “Dear Class of 2020” è un evento YouTube in omaggio ai laureati di fine anno. Che si tratti di diploma superiore o di università, tutti vengono celebrati nel corso dell’evento web che ha visto in collegamento Barack e Michelle Obama, Beyoncè, Lady Gaga, Alicia Keys, BTS, Zendaya, Kelly Rowland, Beyoncé, Taylor Swift, Camila Cabello, Megan Thee Stallion, Maluma, Lizzo, Doja Cat e tanti altri.

Proprio Beyoncé, voluta dagli Obama, ha fatto sua l’attenzione social soffermandosi sul movimento Black Lives Matter, con un monologo presto diventato virale, via FanPage.

Le uccisioni di George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e molti altri ci hanno lasciato tutti a pezzi. Hanno lasciato l’intero Paese alla ricerca di risposte. Abbiamo visto come i nostri cuori collettivi, se spinti a compiere un’azione positiva, possano dar vita al cambiamento. Il vero cambiamento è iniziato con voi, questa nuova generazione di diplomati e laureati che celebriamo oggi. So quanto sia difficile uscire e scommettere su voi stessi. C’è stata una svolta fondamentale nella mia vita, quando ho scelto anni fa di fondare una mia società. Ho dovuto convincermi di essere pronta e i miei genitori e mentori mi hanno fornito gli strumenti di cui avevo bisogno per avere successo, ma è stato terrificante. Il settore dell’intrattenimento è ancora molto sessista; è ancora dominato dagli uomini, e come donna non ho visto abbastanza modelli femminili che mi offrissero l’opportunità di fare ciò che sapevo di dover fare. Molti dei migliori creativi e personalità d’affari, sebbene estremamente qualificati e talentuosi, erano stati rifiutati più e più volte come dirigenti nelle grandi società perché erano donne o per disparità razziale, e sono stata molto orgogliosa di fornire loro un posto al mio tavolo. Per molti anni uno degli scopi principali della mia arte è stato mostrare la bellezza dei neri al mondo: la nostra storia, la nostra profondità e il valore delle vite nere.

E ora Beyoncé, vinti 24 Grammy Awards e diventata una potenza globale, si è fatta portavoce delle nuove generazioni, chiamate a reagire, sempre a testa alta.