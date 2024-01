Paolo Stella e il fidanzato J, sono loro i protagonisti della prima favola d’amore del 2024

3 min. di lettura

Quante volte abbiamo sognato che la nostra storia d’amore potesse somigliare a quelle raccontate nelle commedie romantiche americane che solitamente finiscono con “E vissero per sempre felici e contenti“? Rispondo io: praticamente sempre!

Sarà per colpa di Jack e Rose del Titanic, Alex e Bruno della serie tv Netflix Smiley o Simone e Manul di Un professore, o semplicemente della narrazione cine-televisiva dell’amore. Fatto sta che la maggior parte di noi si è ormai abituato a quell’immaginario lì e fatichiamo a comprendere che, a volte, la realtà può essere decisamente più sorprendente.

Lo sanno bene il content creator, attore e scrittore Paolo Stella e il suo nuovo fidanzato J (non è noto il suo nome completo, ndr.) che nelle ultime settimane si sono ritrovati a vivere una storia d’amore del tutto inaspettata, e decisamente più avvincente ed emozionante di molte favole raccontate nei libri o di parecchie trame di serie tv e film scritte da autori prestigiosi del nostro tempo.

A raccontarci questa storia, e non poteva essere altrimenti considerata la sua sua bravura nella scrittura, è stato lo stesso Stella che con alcuni post su Instagram ha svelato i primi attimi di questa frequentazione che ha preso il via per una casualità (anche se tuttə sappiamo che il caso non esiste).

“Dopo averti visto a una festa – ha scritto Paolo su Instagram – e aver confessato in macchina alla mia amica “l’ho trovato ma non so nemmeno come si chiama!”. Dopo averti […] trovato il giorno dopo taggato nella storia ig di un’amica. Dopo averti scritto “you were molto carino last night” che è stato l’incipit di ore e ore di messaggi per 2 settimane. Dopo aver realizzato che io dovevo per forza incontrarti, sentire la tua voce, il tuo odore, dopo tutto questo ti ho scritto:

“Ieri alle 4 di mattina, dopo che mi hai dato la buonanotte, ho comprato un biglietto per Parigi, arrivo domani.”

“Noooo!”

“Ma come no? Parliamo da due settimane e mi sembri interessato pure tu!”

“Ieri quando tu mi hai dato la buonanotte e chiuso la telefonata, ho comprato un volo per Milano! Fuck!!!”

“Ahah bene perfetto. Annullalo, vengo io, che è meglio, poi se va bene magari la settimana dopo vieni tu. Ah, però sto da un mio amico a dormire ok? Che io e te non ci siamo mai nemmeno toccati, chissà come va, ma almeno ci conosciamo dal vivo.”