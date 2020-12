Cher e la transizione del figlio Chaz Bono: “Non è stato facile, ma ora è incredibilmente felice”

Leggenda d’America e icona LGBT, Cher è tornata a parlare del processo di transizione di Chaz Bono, figlio FtoM, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN.

Ex concorrente di Dancing With the Stars nonché attore visto anche in American Horror Story, Chaz, oggi 51enne, ha iniziato la transizione nel 2008. Con rammarico, Cher ha ammesso di aver avuto inizialmente difficoltà ad ‘accettarlo’.

Non è vero che non ho avuto problemi. Li ho avuti. Abbiamo parlato della realtà transgender per molti anni. All’inizio era diverso, pensavamo che Chaz fosse gay, poi improvvisamente quella convinzione è scomparsa. Chaz non voleva farlo, poi si è convinto. Ma non è stato semplice. Ricordo di averlo chiamato, un giorno, e il vecchio messaggio della segreteria era del vecchio Chaz, è stato molto difficile. Ma quando hai un figlio non lo perdi mai per davvero. Hanno solo una forma diversa. Chaz è ora così felice, così incredibilmente felice. Non so quali siano i problemi delle persone nei confronti della comunità T. Hanno paura. Semplicemente non capiscono come reagire. Alcuni sono molto religiosi. Non sono sicura del perché sia una paura tanto grande. Parlo con tante persone su Twitter, le persone vengono da me a chiedere consigli. A tutti loro dico solo: “Rilassatevi, e voi ragazzi lo supererete. Lo supererete insieme”.

Alla domanda se il dibattito sulle persone trangender sia abbastanza aperto, Cher ha risposto: “No, non credo sia affatto aperto. È davvero aperto con alcune persone, poche persone, ma decisamente chiuso per tutte le altre, per la maggioranza. Non lo vogliono proprio affrontare”.