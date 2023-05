Christina Aguilera sarà l’headliner di Europride 2023 a Malta

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Il concerto principale dell’EuroPride Valletta 2023, organizzato da Allied Rainbow Communities (ARC), si prospetta come uno spettacolo vibrante e coinvolgente che celebrerà la diversità, l’uguaglianza e l’inclusività. Questo evento straordinario riunirà persone provenienti da tutta Europa e oltre, per unirsi in un’unica voce di solidarietà.

In un recente comunicato, l’organizzazione ha confermato ciò che in molti speculavano da tempo: sarà Christina Aguilera l’artista principale di questo evento imperdibile, che si terrà il 16 settembre 2023, subito dopo la Marcia Pride nella capitale maltese, Valletta.

Christina Aguilera, con il suo talento straordinario e il suo impegno incondizionato verso la comunità LGBTQIA+, si rivela come l’artista ideale per il concerto ufficiale dell’EuroPride Valletta 2023. La pluripremiata cantante, celebre per la sua voce potente e le sue straordinarie performance, si esibirà sul palco de “The Granaries”, donando alla comunità un’esperienza indimenticabile.

I fan avranno il privilegio di immergersi in una performance appassionante e senza precedenti: Aguilera si esibirà infatti per la prima volta a Malta, regalando alla comunità LGBTQIA+ europea i suoi successi che hanno dominato le classifiche musicali.

“Il concerto ufficiale dell’EuroPride Valletta 2023 con Christina Aguilera sarà un altro momento culminante, dopo la Marcia del Pride a Valletta, che riunisce la comunità LGBTIQ+ sotto il motto ‘Equality from the Heart”. Questo evento rappresenta un potente momento di unità e celebrazione che dimostra l’enorme progresso compiuto dalla nostra comunità verso l’uguaglianza. Siamo felici che Christina Aguilera, un’icona e un’alleata autentica, sarà l’artista principale del concerto.” Ha dichiarato Maria Azzopardi, Presidente di Allied Rainbow Communities (ARC), ente organizzatore.

Sì, perché se l’Europride 2023 sembra a tutti gli effetti una grande festa, esso rappresenta anche un simbolo dei progressi significativi compiuti dalla comunità LGBTIQ+ Maltese ed Europea verso l’ottenimento di diritti e riconoscimento. È un’opportunità per riflettere sul cammino percorso e per rinnovare l’impegno nella lotta per un mondo più inclusivo.

Non solo musica: l’Europride 2023 a Valletta avrà un programma fittissimo

Oltre al concerto, l’EuroPride Valletta 2023 offrirà un programma di dieci giorni ricco di eventi. Ci saranno conferenze sui diritti umani, Marce Pride a Valletta e Victoria (Gozo), concerti e feste a tema. Sarà un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera festosa e celebrare la diversità in tutte le sue sfaccettature.

Allied Rainbow Communities (ARC) è l’organizzazione che si sta impegnando per la realizzazione di questo evento mastodontico. L’associazione lavora non solo per l’uguaglianza nella comunità maltese LGBTIQ+, ma si impegna anche nelle comunità vicine del Nord Africa e del Medio Oriente. Questa dedizione alla promozione dei diritti e dell’accettazione è un pilastro fondamentale dell’EuroPride Valletta 2023 e dimostra l’impegno di ARC nell’abbattere le barriere.

L’EuroPride Valletta 2023 sarà un momento di unione, celebrazione e riflessione. Sarà l’occasione per sottolineare l’importanza di accettare e rispettare le differenze, promuovendo un messaggio di amore e uguaglianza. Sarà un’opportunità per rafforzare i legami tra le comunità LGBTQIA+ in Europa e oltre, creando una rete di sostegno e solidarietà.

La scelta di Valletta come sede di EuroPride è altrettanto significativa. La capitale maltese è una città ricca di storia e cultura, che si distingue per la sua apertura mentale e il suo impegno verso l’uguaglianza. Questo evento internazionale metterà in luce non solo la bellezza dei panorami mozzafiato maltesi, ma anche il suo ruolo di apripista per i diritti LGBTQIA+ nella regione.

