Malta EuroPride 2023 è un trionfo queer: il programma completo

L’EuroPride 2023 di Malta è sempre più vicino. Il paese è primo nel Rainbow Index di Ilga Europe, grazie all’impegno politico di equiparazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Rebecca Buttigieg, deputata laburista, si è detta orgogliosa ai microfoni di Gay.it di un percorso di eguaglianza del suo paese (VIDEO >).

Così dal 7 al 16 Settembre, Malta si appresta ad ospitare decine di migliaia di turistə da tutto il mondo, per una EuroPride Week che si annuncia stellare. La EuroPride March, con la parata popolata da persone LGBTQIA+ e loro alleatə da tutti il mondo, attraverserà la capitale Valletta il 16 Settembre, con il successivo e attesissimo mega concerto gratuito di Christina Aguilera.

Qual è il programma di Malta Europride 2023 dal 7 al 16 Settembre 2023?

L’appuntamento coinvolgerà le due isole principali dell’arcipelago, con iniziative che toccano l’intero prisma multicolore della nostra comunità: talk, conferenze, incontri, concerti, serate di clubbing e danza, drag show e teatro. Una lunga serie di attività ed eventi dunque per la Malta EuroPride Week, organizzata da ARC – Allied Rainbow Communities, ONG, volontariə e organizzazioni partner.

Un caleidoscopio di eventi di cui vi proponiamo gli highlights imperdibili. Vediamo nel dettaglio il programma di Europride 2023 (in aggiornamento):

Amsterdam Rainbow Dress

Quando: 7 settembre 2023 dalle 09:00

Dove: Spazju Kreattiv

Il celeberrimo Amsterdam Rainbow Dress sarà esposto presso Spazju Kreattiv dal 7 al 17 settembre. Questo abito monumentale rappresenta un potente simbolo di inclusione e pari diritti per la comunità LGBTIQ+ (eccolo a Sydney per l’ultimo World Pride).

È decorato con le bandiere dei 68 paesi in cui l’identità LGBTIQ+ è ancora perseguitata per legge, compresi otto paesi in cui gli atti omosessuali possono persino essere punibili con la pena di morte.

La mostra mira a diffondere il messaggio di inclusione e tolleranza in altre città e comunità nel mondo, promuovendo una società globale che celebra la diversità su molteplici livelli.

Flag in the Map

Quando: 7 settembre 2023 dalle 09:00

Dove: Pjazza San Gorg

La mostra fotografica “Flag in the Map“ è una collaborazione tra la Gilbert Baker Foundation e ReportOUT, due organizzazioni impegnate a promuovere i diritti e la visibilità delle persone LGBTIQ+ in tutto il mondo.

Presenta una collezione di fotografie e storie che celebrano il potere universale della Rainbow Flag nel sostenere e ispirare la comunità LGBTQIA+.

Flag in the Map offre un’esperienza che evidenzia la diversità e la forza della comunità LGBTIQ+ a livello globale, unendo le persone attraverso le culture e i confini.

The EuroPride 2023 Opening Night ft. NETTA

The EuroPride 2023 Opening Night ft. NETTA

Quando: 7 settembre 2023 dalle 21:00

Dove: Pjazza Tritoni, Valletta

Durante la serata di apertura per EuroPride 2023, un concerto speciale con la talentuosa cantautrice israeliana NETTA. NETTA è nota per il suo stile unico e la sua potente voce, che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo.

The Chosen Haram

The Chosen Haram

Quando: 8 settembre 2023 dalle 19:00

Dove: Valletta Campus Theatre

EuroPride Valletta 2023 ospiterà lo spettacolo teatrale “The Chosen Haram“. Quest’eccezionale operaha ottenuto grande successo al Fringe di Edimburgo nel 2022, guadagnando recensioni positive, premi e spettacoli sempre esauriti.

La trama ruota attorno a due uomini gay che si incontrano casualmente attraverso un’app di incontri e devono affrontare le sfide imposte dalla società e dalla cultura nel perseguire la loro felicità e realizzazione personale.

Utilizzando performance circensi su due pali cinesi, lo spettacolo affronta temi complessi come la sessualità, il chemsex, la fede, la dipendenza e la connessione.

MalTease: The Queerlesque Edition

MalTease: The Queerlesque Edition

Quando: 8 settembre 2023 dalle 19:00

Dove: Valletta Campus Theatre

L’evento “MalTease: The Queerlesque Edition” è un’edizione speciale di MalTease, un progetto di spettacoli di varietà e burlesque. Organizzato da Undine La Verve, si svolgerà dall’8 al 10 settembre presso il Valletta Campus Theatre a Malta, come parte dell’EuroPride Valletta 2023.

Lo spettacolo trasformerà Strait Street in un’oasi arcobaleno vibrante, offrendo un’esperienza visiva unica. L’obiettivo di Undine La Verve e di EuroPride è quello di mostrare la versatilità e le infinite potenzialità del burlesque come forma d’arte. Il cast di artisti provenienti da diversi paesi esprimerà il proprio orgoglio come parte dell’EuroPride 2023 di Malta.

Gozo Pride | Pride March & Concert

Quando: 9 settembre 2023 dalle 12:00

Dove: Victoria, Gozo

Gozo Pride è una celebrazione dell’orgoglio LGBTQ+ sulla spettacolare isola di Gozo, che include una marcia dell’orgoglio e un concerto. Durante l’evento, si esibiranno artisti provenienti da Malta e Gozo, tra cui musicisti, cantanti e compagnie di danza.

Tribute Night al Pride Village

Quando: 10 settembre 2023 dalle 20:00

Dove: Pjazza Tritoni, Valletta

Una tribute night tutta dedicata alle regine del pop: due artiste eccezionali si esibiranno per rendere omaggio a celebri leggende della musica.

Nicola Twardowski si trasformerà nella straordinaria Beyoncé. Voce potente e spettacolari movimenti di danza, Nicola promette di catturare in modo impeccabile l’essenza e il carisma della superstar globale.

Sarà poi il turno Patricia McCluney incanterà il pubblico con le sue incredibili interpretazioni di Lady Gaga e Cher.

Body of a Thousand Hearts

Body of a Thousand Hearts

Quando: 10 settembre 2023 alle 20:00

Dove: The Phoenicia Hotel, Valletta

Eseguito dalla cantautrice queer Claire Tonna, Body of a Thousand Hears sarà un’esperienza indimenticabile di musica, connessione e celebrazione.

Il concerto intende mettere in risalto la resilienza, il coraggio e lo spirito della comunità LGBTIQ+ e sarà arricchito dalla presenza di altri artisti queer.

“Body of a Thousand Hearts” è un’occasione per celebrare il coraggio e il senso di appartenenza, promuovendo l’uguaglianza e abbracciando la diversità.

Drag Bingo with Olivia Lilith

Quando: 11 settembre 2023 dalle 19:00

Dove: Pjazza Tritoni, Valletta

Questa serata di intrattenimento drag sarà ospitata da Olivia Lilith, drag queen carismatica ed eccentrica protagonista della scena maltese. L’evento promette divertenti giochi di bingo, esibizioni di playback sassy e spettacoli di danza affascinanti.

Sul palco si esibiranno talenti eccezionali come Bella Stardust, una performer di burlesque sensazionale, e Sheyonce, imitatrice di celebrities.

Kor Kwir

Quando: 12 settembre 2023 dalle 19:00

Dove: Pjazza Tritoni, Valletta

L’evento di Kor Kwir è il primo coro della comunità queer a Malta. Si terrà il 12 settembre presso Pjazza Tritoni e rappresenta una celebrazione dell’inclusività, della diversità attraverso un twist musicale unico.

Il coro, diretto da Luke Saydon e con arrangiamenti musicali di Matteo Depares promette un viaggio musicale emozionante, con una varietà di inni positivi e ballate commoventi, celebrando la bellezza della diversità e invitando tutti a partecipare a una serata indimenticabile.

The Other Door by MOVEO

The Other Door by MOVEO

Quando: 12 settembre 2023 alle 19:00

Dove: Valletta Campus Theatre

“The Other Door” è un viaggio di scoperta di sé e di esplorazione personale. Attraverso un approccio intellettuale, la performance sfida le convenzioni sociali e apre nuove possibilità.

Il corpo dei ballerini diventa una pagina bianca, privata degli strati socialmente costruiti, per rivelare un nucleo autentico e ambiguo. La performance esplora concetti di genere e cultura, celebrando l’ambiguità e creando una società pseudo in cui questa viene esaltata.

La performance dura circa 40 minuti e coinvolge un talentuoso ensemble di quattro interpreti che guidano gli spettatori in un viaggio di espressione di sé e di scoperta.

AIDAN in Concert

Quando: 13 settembre 2023 alle 19:00

Dove: Pjazza Tritoni, Valletta

Celebre cantautore maltese, Aidan ha guadagnato rapidamente popolarità nella scena musicale pop grazie ai suoi successi in vetta alle classifiche nazionali ed europee.

Il suo singolo di maggior successo, “Naħseb Fik”, cantato interamente in maltese con sonorità pop reggaeton estive, ha ottenuto più di 2 milioni di stream e ha dominato le classifiche musicali e i servizi di streaming.

Il suo singolo “Ritmu” si è piazzato al secondo posto nella selezione maltese per l’Eurovision e ha conquistato il pubblico in diversi paesi.

Drag Spectacular

Drag Spectacular

Quando: 13 settembre 2023 alle 21:00

Dove: Pjazza Teatru Rjal

La “Drag Spectacular” è uno spettacolo che coinvolgerà circa 10 eccezionali artisti del drag provenienti da tutta Europa, ognuno con uno stile, un carisma e un talento unici.

Lo spettacolo sarà suddiviso in due atti e presenterà performance che vanno dalle esibizioni provocatorie che sfidano le norme sociali ai numeri di danza più stravaganti e sgargianti.

Polyester Princess | Theatre September 14

Polyester Princess | Theatre September 14

Quando: 14 settembre 2023 alle 19:00

Dove: Spazju Kreattiv

“Polyester Princess” è uno spettacolo teatrale che affronta il tema del disturbo dismorfofobico (BDD) e la sfida di vivere con questa condizione.

Lo spettacolo esplora la connessione tra la percezione di sé, le relazioni interpersonali e la ricerca della perfezione da parte della società.

Utilizzando tecniche innovative come la ripresa dal vivo e l’animazione, “Polyester Princess” cerca di immergere il pubblico nell’esperienza di vivere con il BDD, offrendo una rappresentazione intensa e riflessiva della condizione.

Outcasts

Outcasts

Quando: 14 settembre 2023 alle 19:00

Dove: Valletta Campus Theatre

“Outcasts” è uno spettacolo teatrale che si propone di esplorare le esperienze degli individui LGBTIQ+ in Tunisia, concentrandosi sulle loro lotte e traumi e sull’impatto che hanno sulla società.

Attraverso una narrazione coinvolgente, lo spettacolo cerca di demolire le barriere sociali e promuovere la ricostruzione delle identità individuali e collettive.

L’evento include anche una mostra fotografica curata da David Pisani, che offre uno sguardo visivo sulle storie e le lotte rappresentate nello spettacolo.

The Greatest Queer Composers

The Greatest Queer Composers

Quando: 14 settembre 2023 dalle ore 20:00

Dove: Teatru Manoel

“The Greatest Queer Composers” celebra il talento e le contribuzioni dei compositori queer nella storia della musica. In collaborazione con la Malta Philharmonic Orchestra, l’evento offre un viaggio musicale attraverso diverse epoche e generi, presentando rinomati compositori LGBTIQ+ come Tchaikovsky, Copland e Barber.

Ogni composizione racconta una storia unica, esplorando la creatività e la profondità emotiva di questi visionari queer. Il pubblico si immergerà nelle melodie lussureggianti e romantiche di Tchaikovsky e nei suoni evocativi di Copland, sperimentando il potere della musica nel superare le barriere e toccare l’anima umana.

Coco’s Klabb Kabaret

Quando: 14 settembre 2024 alle 20:00

Dove: UNO Main Room, Ta’ Qali

Presentato da Coco Bordell, Coco’s Klabb Kabaret è un evento straordinario che unisce il fascino del cabaret con l’energia del club nella prestigiosa sala principale UNO.

Coco’s Klabb Kabaret offre una line-up di artisti eccezionali, tra cui cantanti, ballerini, acrobati, musicisti, drag queen, comici e affascinanti creature della notte. Un viaggio attraverso una varietà di generi musicali vi attende, promettendo un’esperienza indimenticabile.

Eurovision Night ft. Conchita Wurst, Katrina & The Roop

Eurovision Night ft. Conchita Wurst, Katrina & The Roop

Dove: 15 settembre 2023 alle 19:00

Quando: Pjazza Tritoni, Valletta

Una serata tutta dedicata all’Eurovision che avrà luogo presso il Pride village. Saranno presenti alcuni dei nomi più iconici della competizione, tra cui Conchita Wurst, vincitrice dell’Eurovision con la canzone “Rise Like a Phoenix”, Katrina (Katrina and The Waves) e The Roop della Lituania.

The EuroPride March

Quando: 16 settembre 2023 dalle ore 14:00

Dove: Valletta

Durante l’iconica marcia EuroPride 2023 a Valletta, migliaia di partecipanti si riuniranno per celebrare i progressi compiuti in Europa e nel mondo,e promuovere un mondo in cui l’accettazione e la libertà siano la norma.

Le strade di Floriana e Valletta saranno animate da colori vivaci, bandiere e striscioni ispiratori, in un evento che offre l’opportunità di dimostrare l’impegno per la diversità e l’inclusione, uniti come una comunità.

L’EuroPride March è un momento storico che invita tutti a indossare i colori dell’arcobaleno, a mostrare il proprio supporto e a diffondere amore, orgoglio spirito di lotta.

QUEERing Faith? A Forum on faith and sexuality by Drachma

QUEERing Faith? A Forum on faith and sexuality by Drachma

Quando: 16 settembre 2023 alle ore 18:00

Dove: TBC

“QUEERing Faith? A Forum on faith and sexuality” è un evento organizzato da Drachma che si propone di esplorare l’intersezione tra fede e sessualità, riunendo individui della comunità LGBTIQ+.

Attraverso una “human library” dinamica, i partecipanti avranno l’opportunità di condividere le proprie esperienze personali e ascoltarele prospettive di relatori rappresentanti di diversi contesti religiosi e spirituali.

The EuroPride Concert ft. Christina Aguilera

The EuroPride Concert ft. Christina Aguilera

Quando: 16 settembre 2023 dalle 19:30

Dove: The Granaries, Floriana

Christina Aguilera è stata scelta come madrina di EuroPride 2023 non solo per il suo talento straordinario, ma anche per l’impegno costante come ally per la comunità LGBTIQ+.

Il concerto si svolgerà presso The Granaries a Floriana e promette di offrire un’indimenticabile performance che unirà persone da tutta Europa e oltre, creando uno spettacolo vibrante e una degna conclusione per EuroPride 2023.

