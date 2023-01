EuroPride 2023 a Malta, il primo spot dell’evento

0:00 Ascolta l'articolo

L’EuroPride 2023 è sempre più prossimo, con destinazione La Valletta, Malta, dal 7 al 17 settembre 2023. Oltre 40 eventi, un enorme concerto e l’immancabile sfilata per 10 giorni che trasformeranno la capitale maltese nella Capitale LGBTQI+ d’Europa.

Mancano ufficialmente 218 giorni al giorno d’apertura dell’EuroPride 2023, con concertone e sfilata in calendario per il 16 settembre. Ancora tutto tace sugli ospiti e sul tipo di eventi in programma, ma l’organizzazione è al lavoro per regalare ai turisti in arrivo da ogni parte del mondo 10 giorni indimenticabili.

D’altronde Malta, come dimenticarlo, primeggia da anni nella classifica ILGA dei Paesi d’Europa più inclusivi e accoglienti sul fronte dei diritti LGBTQI+.

Un risultato a dir poco clamoroso, visto e considerato che fino al 1973 gli atti omosessuali, sia maschili che femminili, erano considerati criminali. 50 anni fa la depenalizzazione. Da allora l’isola ha fatto passi da gigante. Dal 2004 Malta ha adottato una legge anti discriminazione per gli omosessuali nel mondo del lavoro. Nel 2012 il parlamento ha modificato il codice penale per vietare i crimini di odio basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Nel 2014 sono state approvate le unioni civili, con gli stessi doveri e diritti del matrimonio, compreso quello dell’adozione congiunta. Sempre nel 2014 Malta è diventato il primo Stato d’Europa ad aggiungere il riconoscimento dell’identità di genere alla sua Costituzione come categoria protetta. Nel 2016 sono state vietate le terapie riparative, primo Paese d’Europa a farlo. Nel 2017 è stato approvato il matrimonio egualitario. Nel 2022 è stata introdotta una procedura gratuita per l’affermazione di genere.

L’EuroPride di Malta arriva 12 mesi dopo il contestato EuroPride di Belgrado, mentre nel 2024 la manifestazione sbarcherà in Grecia, a Salonicco.

