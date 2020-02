Uno Spider-Man bisessuale con tanto di fidanzato? Ecco l’idea inclusiva per un nuovo film

I rumors si fanno sempre più insistenti, e anche se non c’è ancora l’ufficialità, sembra che presto si vedrà uno Spider-man bisessuale. E forse, ance con un compagno al suo fianco (supereroe o comune mortale non si sa). Non un personaggio secondario, quindi, come spesso è accaduto. Ma il protagonista della saga. La scelta di fare uno Spider-man bisessuale fa parte di un progetto più grande, e ascolta anche le opinioni dei fan, che accoglierebbero positivamente un personaggio LGBT.

In passato, Tom Holland aveva parlato di uno Spiderm-man gay, confermando che per lui non ci sarebbero problemi e che gli piacerebbe mostrare la saga da un punto di vista più friendly. Secondo quanto riportato dal sito We Got This Covered, la Sony in collaborazione con Marvel e con la produzione starebbe mettendo a punto un film ispirato a Spider-Verse. Questo è un film d’animazione uscito nel 2018, in cui non c’è un solo Peter Parker a impersonare Spider-man, bensì molti altri provenienti da universi alternativi.

Spider-man bisessuale e con tutti gli attori che hanno interpretato Peter Parker

Sembra che si voglia quindi realizzare una pellicola in cui partecipino tutti e tre gli attori che hanno interpretato Peter Parker nel corso degli anni. Ovvero, si parla di riunire Tobey Maguire e Andrew Garfield insieme a Tom Holland, attuale Uomo Ragno. C’è grande partecipazione in merito a questa idea da parte degli attori, in particolare da Andrew Garfield, lo Spider-man più amato dai fan.