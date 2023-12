Cristóbal Balenciaga, il primo trailer della serie che esploderà l’identità queer dello stilista

2 min. di lettura

Arriverà il 19 gennaio su Disney+ Cristóbal Balenciaga, storia ispirata all’uomo enigmatico che ha rivoluzionato il mondo della moda.

La serie inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

Sarà Alberto San Juan ad interpretare uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi. La serie si presenta come una storia di ricerca dell’identità, mentre si superano le avversità e si sfidano le convenzioni sociali in tempi in continuo cambiamento. Ossessionato dalla ricerca della propria autorialità, tra le voci che giudicano il suo lavoro e la solitudine che deriva dall’essere un artista, il pubblico assisterà alla costante decostruzione e ricostruzione delle grandi perdite di questo maestro: il suo compagno di vita, ovvero il modista franco-polacco Wladzio Jaworowski di Attainville, sua madre e il suo Paese.

San Juan ha dichiarato: “Partecipare a questo progetto è un onore: per il personaggio, la sceneggiatura, i registi e il team in generale. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po’ di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine. In poche parole: è un’emozione!”.

Oltre 2.000 comparse per diciotto settimane di riprese, chiamate ad interpretare centinaia di personaggi, su oltre 90 set in Spagna (Paesi Baschi, Navarra e Madrid) e Francia (Parigi, Bordeaux e Tolosa).

Il 2024 sarà quindi l’anno della moda fatta serialità, visto anche l’arrivo di The New Look, serie Apple Tv+ con Ben Mendelsohn nel ruolo di Christian Dior.

