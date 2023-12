The New Look, prime immagini della serie con Glenn Close e Ben Mendelsohn nel ruolo di Christian Dior

3 min. di lettura

Apple TV+ ha svelato le prime attesissime immagini della serie storica “The New Look” di Todd A. Kessler, con la tre volte vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar® Glenn Close negli eleganti abiti di Carmel Snow, la leggendaria direttrice dell’iconica rivista di moda Harper’s Bazaar. Al suo fianco il vincitore dell’Emmy Ben Mendelsohn nel ruolo di Christian Dior, insieme al premio Oscar® Juliette Binoche nei panni di Coco Chanel, Maisie Williams nel ruolo di Catherine Dior, John Malkovich in quello di Lucien Lelong, Emily Mortimer nei panni di Elsa Lombardi e Claes Bang nel ruolo di Spatz. “The New Look” farà il suo debutto il 14 febbraio 2024 su Apple TV+ con i primi tre episodi, seguiti da un episodio ogni mercoledì fino al 3 aprile.

Close e Kessler si ritrovano quindi dopo la loro pluripremiata collaborazione nell’acclamata serie “Damages”.

Ispirata a fatti realmente accaduti e girata interamente a Parigi, “The New Look” racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.

Ambientata durante l’occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la serie si concentra su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un’icona della moda: Christian Dior. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza e influenza, il primato di Coco Chanel come stilista più famosa del mondo viene messo in discussione. La saga intreccia le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga e altri ancora e offre una visione straordinaria dell’atelier, dei disegni e degli abiti creati da Christian Dior grazie alla collaborazione con la Maison Dior.

“The New Look” è prodotta da Apple Studios e DB-AK Productions ed è scritta e diretta da Todd A. Kessler che è anche produttore esecutivo, come Lorenzo di Bonaventura e Mark Baker.

In lavorazione c’è anche un biopic interamente dedicato a Christian Dior, a 70 anni dalla sua morte, con Elsa Zylberstein alla regia. Pur non avendo mai pubblicamente rivelato il proprio orientamento sessuale, era noto come Dior avesse avuto diversi amanti uomini durante la sua vita: l’ultimo fu il cantante marocchino Jacques Benita, di 30 anni più giovane.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.