18 bollenti mutande indossate per Calvin Klein

Saranno le temperature esterne, i residui delle feste o la voglia d’estate che si fa sempre più insistente in ognunə di noi ma nelle ultime ore non si fa altro che parlare della nuova campagna di underwear di Calvin Klein – diventata immediatamente virale sui social – che vede come protagonista il sex symbol di Hollywood Jeremy Allen White. D’altronde, non poteva che essere altrimenti!

L’attore, infatti, corre con indosso i boxer bianchi per i tetti di New York, fa flessioni, si sdraia sul divano e lancia sguardi seducenti alla macchina da presa che non può far altro che riprenderli. Così, per non spegnere l’entusiasmo ormonale di questa primavera in anticipo scoppiata in ognunə di noi, abbiamo deciso di raccogliere alcuni tra i volti più belli scelti dal noto brand di moda.

Da Manu Rios a Troye Sivan, passando per i nostrani Giuseppe Giofrè, Gabriele Esposito e Blanco: sono parecchi i nomi dello showbiz italiano ed internazionale che hanno prestato il loro corpo alle campagne di Calvin Klein, regalandoci scatti da capogiro in cui appaiono incredibilmente belli, sexy e divertenti. Il tutto facendosi sempre promotori di messaggi di inclusione, fiore all’occhiello del brand.

Non ci resta dunque che scoprire quali celebrità hanno attirato maggiormente la nostra attenzione posando in underwear per Calvin Klein!