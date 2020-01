Ergastolo al ‘più pericoloso stupratore in Uk’ e il dramma delle violenze sessuali sugli uomini

Ma il dramma degli uomini stuprati non è un fatto nuovo. Anche se è certo che il numero di donne vittime di abusi sia purtroppo altissimo, in particolar modo quando la vittima è un uomo il fatto viene nascosto, messo in secondo piano. Perché non può esistere un uomo vittima di abusi sessuali. Come spiega Pier Cesare Notaro in un articolo de Il Grande Colibrì, a seguito di uno stupro l’uomo cerca solo di nascondere quanto successo:

Gli uomini violentati non subiscono soltanto danni psicologici e fisici. Ma devono affrontare anche lo stigma di una società machista ed omofobica. Quando riescono, tengono segreta la violenza e non chiedono aiuto a nessuno, perché, se la notizia diventa pubblica, sono additati come omosessuali, emarginati dalla comunità, abbandonati dalla famiglia.

Una “tattica” utilizzata anche dai soldati in alcuni Stati, dove lo stupro su leader politici o attivisti viene visto come una perdita di dignità, un danno peggiore della morte. Ma la cosa peggiore, è che secondo il rapporto “Nel mainstream: affrontare la violenza sessuale contro uomini e ragazzi in guerra” realizzato da Refugee Law Project, Plan e War Child UK i cittadini di 62 stati non pensano che possano anche solo esistere violenze sessuali verso uomini.