Dolce e Gabbana a Venezia, la grandine sconvolge la sfilata: i modelli restano in passerella (VIDEO)

2 minuti di lettura

Da sfilata a slittata, quella che i modelli di Dolce e Gabbana hanno rischiato lungo la passerella allestita all’Arsenale di Venezia lunedì scorso, complice un acquazzone estivo che ha costretto molti degli invitati all’evento a rifugiarsi sotto il loggiato delle Procuratie, vicino a Palazzo Ducale. Nel corso dell’ultima serata di presentazione delle collezioni 2021, quella dedicata all’alta sartoria maschile, vento e grandine hanno impedito il regolare svolgimento dello show, che pure i modelli (stoici e resistenti ad ogni intemperie) hanno portato a conclusione.

Un omaggio alla tradizione artistica veneziana quella dei due stilisti, che tra i tessuti degli abiti e gli intrecci dei ricami hanno raccontato il coraggio e la ricchezza della laguna, da sempre crocevia di storie e culture. Venezia, ora sotto gli occhi del mondo per il ritorno della Mostra Internazionale del Cinema, non è stata però clemente con la moda. La tempesta si è abbattuta sulla passerella verso la fine della sfilata, ma di fatto ha coinvolto tutti i modelli che hanno partecipato all’evento, rimasti fermi lungo il corridoio durante la grandinata. Stessa sorte per Stefano Gabbana e Domenico Dolce, usciti a salutare e ringraziare gli ospiti (quelli rimanenti) senza ombrelli o coperture.

Sui social c’è chi ha ironizzato e chi ha criticato la scelta dell’organizzazione di far sfilare gli indossatori nonostante il maltempo. “Una forte grandinata colpisce una sfilata di Dolce e Gabbana. Ora è Desigual“, scrive un utente su Twitter, raccogliendo il placet della community. Tanti gli ospiti internazionali che però hanno distratto Instagram dalle cicliche polemiche sugli eventi targati D&G: da Jennifer Lopez a Kourtney Kardashian, da Heidi Klum a Meghan Thee Stallion, passando per Helen Mirren, Doja Cat e Normani. I lunedì d’agosto quanta grandine che cadrà, non c’è haute couture e Dolce e Gabbana che tenga.

Una forte grandinata colpisce una sfilata di Dolce&Gabbana. Ora è Desigual. — cicciogia (@cicciogia) 31 agosto 2021

Mentre Dolce e Gabbana sfilano in Piazza San Marco, la Forrester non riesce a organizzare neanche un defilé nel giardino di Eric#twittamibeautiful — Sig.na Gentile (@quellagentile) 30 agosto 2021