Ãˆ morta la scrittrice Joan Didion

NEW YORK – È morta, all’età di 87 anni, Joan Didion. Il New York Times è stato il primo a riportare la notizia. La scrittrice era da tempo affetta dal morbo di Parkinson.

Siamo profondamente rattristati nel riferire che Joan Didion è morta questa mattina nella sua casa di New York a causa di complicazioni del morbo di Parkinson”, ha affermato una dichiarazione di Paul Bogaards alla Knopf Publishing.

Ho conosciuto Joan Didion leggendo “L’anno del pensiero magico” nella traduzione di Vincenzo Mantovani per Il Saggiatore. Mi correggo, ho conosciuto Didion in quanto figura mitologica, un corpo esile, fragilissimo, il volto coperto da enormi occhiali da sole e un caschetto grigio. Ho conosciuto Didion nel 2014 nella campagna di Céline scattata da Juergen Teller.

Sono, poi, entrato in contatto diretto con la scrittrice grazie al suo libro più noto, quello sopracitato, e ho affrontato una sfida all’ultimo sangue con il dolore. È iniziata così. Ma poco alla volta quel dolore – un dolore enorme, profondissimo – l’ho abbracciato, l’ho fatto mio.

“L’anno del pensiero magico” è un’autobiografia, un’opera di narrativa, ma prima di tutto un saggio sul dolore. Joan Didion descrive lucidamente, partendo dal giorno della morte (la sera del 30 dicembre 2003), il primo anno senza suo marito John Gregory Dunne (tra i più noti giornalisti e sceneggiatori americani).

La vita cambia in fretta. / La vita cambia in un istante. / Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. / Il problema dell’autocommiserazione.

Inizia così il libro più intenso e intimo della scrittrice. Un libro che mi ha lasciato senza fiato per la precisione e la lucidità con cui vengono raccontate e descritti il dolore e la perdita della persona amata. Didion, con la determinazione di sempre, prova a schivare l’autocommiserazione, anche se sa di non poterla evitare, perché “resta il nostro difetto caratteriale più comune e più universalmente vilipeso, del quale si dà per scontata la pestilenziale distruttività“.

In una delle pagine più belle de “L’anno del pensiero magico“, una di quelle pagine segnate con una piccola linguetta

Nacque a Sacramento, in California, il 5 dicembre del 1934, e iniziò la sua carriera da scrittrice mentre si stava ancora laureando in Lettere all’Università di Berkeley. Al suo secondo anno di università vinse un concorso di saggistica sponsorizzato dalla rivista di moda Vogue, che la assunse come redattrice. Si trasferì quindi a New York, dove conobbe anche il suo futuro marito, lo scrittore John Gregory Dunne, e qui iniziò a scrivere il su primo romanzo, Run, River, pubblicato nel 1963.

