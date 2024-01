Mario Alcalde, il primo storico coming out di un torero spagnolo

2 min. di lettura

31enne di Madrid, il matador Mario Alcalde ha scritto un pezzo di storia spagnola, diventando il primo torero a fare ufficialmente coming out. Intervistato dal quotidiano spagnolo El Mundo, Alcalde ha dichiarato di essere pansessuale.

“Sono un torero. Vado al mio ritmo. La penso diversamente dagli altri toreri. I miei gusti non sono la norma nella corrida. Sia politicamente che sessualmente”. “Sono pansessuale e mi sento molto identificato con la bandiera LGTBI. Mi innamoro degli interni, non mi interessa il genere”.

Per pansessualità si indica l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere

“L’ho scoperto anni fa con diverse persone”, ha aggiunto Alcalde. “Ti connetti con loro e loro cambiano il modo in cui vedi le cose”.

Sebbene la corrida abbia una secolare tradizione, negli ultimi decenni è stata aspramente criticata per la gratuita crudeltà perpetrata ai danni degli animali. Anche se ancora oggi legale in Spagna, molte città l’hanno bandita. Secondo un sondaggio del 2016, solo il 19% dei cittadini spagnoli continuerebbe a sostenere la corrida, come riferito da PETA.

“La verità è che tutti i gay sono contrari alla corrida”, ha precisato Alcalde. “Ma quanto è bello quando confessi chi sei e, dopo averti conosciuto, loro la vedono diversamente. ‘Sono un torero’, dico loro e loro cambiano opinione”. “Voglio organizzare una corrida in un bar a Chueca”.

“Non so come reagiranno le arene”, ha concluso il torero. “Non credo che mi rifiuteranno. In realtà i fan sono liberali. C’è di tutto: non a tutti quelli che vanno alle corride piacciono i tori. Vado per la mia strada. Non mi interessa cosa pensano gli altri”.

30 anni fa, come dimenticarlo, Madonna girò il video di “Take a Bow” a Ronda, in Spagna, con il torero spagnolo Emilio Muñoz negli abiti dell’amante matador della popstar. Ancor prima, nel 1986, Pedro Almodovar ha diretto Antonio Banderas in Matador.

