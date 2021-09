Encanto, Luisa co-protagonista lesbica nel nuovo film animato Disney? Il trailer

2 minuti di lettura

Encanto è il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), in uscita il 25 novembre nelle sale italiane. Autore delle canzoni inedite il vincitore dell’Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® Lin-Manuel Miranda, con un nuovo trailer che è presto diventato virale in ambito queer grazie ad un personaggio secondario.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla super forza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il nuovo trailer ha fatto parlare di sè grazie a Luisa, sorella di Mirabel grande, muscolosa e resistente a tutto, possedendo il potere della super forza. La vediamo sollevare un ponte e trasportare un intero branco di asini. Questo può bastare per immaginarla appartenente alla comunità LGBT? Luisa è infatti subito diventata icona lesbica sui social, per quanto nulla si sappia del suo ‘percorso’ all’interno del lungometraggio. Luisa, che nel caso fosse lesbica abbraccerebbe lo stereotipo della donna mascolina, è doppiata da Jessica Darrow, che nel film si unisce a Stephanie Beatriz, recentemente vista negli abiti di una ragazza lesbica in Sognando a New York – In the Heights, María Cecilia Botero, Angie Cepeda, Wilmer Valderrama, Diane Guererro e John Leguizamo.

In casa Disney è dai tempi del primo Frozen che si parla di un primo personaggio dichiaratamente LGBT in un lungometraggio animato, con la principessa Elsa da 8 anni in odore di coming out. Aspettando il 3° eventuale capitolo di Frozen, toccherà a Luisa infrangere il muro di cristallo?