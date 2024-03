Reneé Rapp dice che Justin Babier le ricorda “una lesbica sexy”

2 min. di lettura

Non c’è celebrità più sregolata di Reneé Rapp. Sregolata nel senso che la nuova Regina George (è protagonista di Mean Girls The Musical) non ha peli sulla lingua e dice tutto quello che le passa per il cervello: da quando chiese pubblicamente a Rachel McAdams di uscire con lei a quando chiamò in causa un uomo che in passato trattò male lei e sua sorella, Rapp si rifiuta di aderire alla ‘condotta’ delle celebrità, ed è per questo che piace così tanto.

Dopo aver fatto coming out come bi lo scorso anno, in una recente intervista con The Hollywood Reporter Rapp ha confermato che oggi si identifica come lesbica. Con un’eccezione: è ancora cotta di Justin Bieber. Rapp dichiara che anni fa era ossessionata con la popstar, considerandolo “praticamente l’unico ragazzo famoso per cui ha mai avuto una crush”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @reneerapp

Dopo aver fatto coming out come bi lo scorso anno, in una recente intervista con The Hollywood Reporter Rapp ha confermato che oggi si identifica come lesbica. Con un’eccezione: è ancora cotta di Justin Bieber. Rapp dichiara che anni fa era ossessionata con la popstar, considerandolo “praticamente l’unico ragazzo famoso per cui ha mai avuto una crush”.

Oggi lo trova ancora carino, tanto da specificare: “Mi ricorda una lesbica molto sexy. Il modo in cui si muove sul palco e ha sempre questo comportamento super chill, canta da paura, e si veste da gran figo”.

Prima di Mean Girls e l’uscita del suo debut album Snow Angel (considerato il miglior debutto discografico dello scorso anno), Rapp ha esordito nei panni di Leighton nella serie The Sex Lives of College Girls, personaggio con cui aveva parecchio in comune e che le ha permesso di comprendere meglio la propria sessualità: “È davvero interessante che all’epoca non ero nemmeno consapevole di cosa stavo vivendo nella mia vita privata era esattamente quello che vivevo sullo schermo” ha raccontato a THR. All’epoca Rapp era fidanzata con un uomo e commenta quel periodo come “incredibilmente confusa, insicura di sé stessa e della sua recitazione”.

Dichiara l’attrice: “Essere celebrata per aver fatto coming out grazie una serie tv, è stato interessante perché ha forzato tante persone nella mia vita ad accettarmi in un modo insolito, tanto da dire: Cavolo, avremmo potuto farlo molto prima anche senza vederla in televisione!”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.