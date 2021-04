Oggi è la Giornata Mondiale del Libro, e in occasione dell’evento vi consigliamo 7 libri LGBT, classici e non, che potreste aggiungere alla vostra libreria.

Sono alcuni dei romanzi che hanno fatto la storia della letteratura LGBT, da affiancare ai più recenti, come “Chiamami col tuo nome” (André Aciman), ai più celebri come “Elementi di critica omosessuale” (Mario Mieli) o citati come “The Danish Girl” (David Ebershoff).

A seguire i nostri 7 consigli. Voltate pagina!

7 romanzi LGBT da leggere