Lili Elbe: 138 anni fa nasceva una delle prime pioniere transgender

Il 28 dicembre 1882 nasceva A Vejle (Danimarca), Lili Elbe. Nata biologicamente uomo con il nome di Einar Mogens Andreas Wegener, Lili Elbe è stata una vera pioniera per i diritti trans. Ha sfidato pregiudizi, discriminazioni, paure, ed è stata la prima persona nella storia a sottoporsi a un intervento per la riassegnazione sessuale.

Elbe è stata un’artista danese di successo, che nel 1930 andò a Berlino. Qui viveva con la moglie, la pittrice Gerda Gottlieb.

Con l’aiuto del sessuologo Magnus Hirschfeld, si sottopose a diversi interventi, 5 per l’esattezza.

Gli interventi di Lili Elbe per diventare donna

A Lili Elbe travestirsi da donna non era più abbastanza. Voleva esserlo a tutti gli effetti. E per farlo, era disposta a tutto.

A Berlino, nel 1930, si sottopose a cinque operazioni. Come prima cosa, l’intervento chirurgico rimosse i testicoli. Dopo poco fu il turno del pene, con il trapianto delle ovaie. Queste però furono tolte e in seguito reintrodotte in due interventi, a causa di alcune complicanze. L’ultima operazione consisteva nel trapianto dell’utero. La scelta era stata di Lili Elbe: voleva essere non solo donna, ma anche madre. In quegli anni, una donna era considerata tale solo se poteva avere figli.

La lotta per i suoi diritti e la morte per rigetto

L’intera pratica era del tutto sperimentale. Il dottor Hirschfeld si prese cura della paziente per tutto il tempo, vista quasi come la prima “cavia” umana.

Dichiarato nullo il matrimonio con la compagna, Lili Elbe lottò e ottenne anche il riconoscimento legale del suo nuovo sesso e del nome.

Il suo corpo infatti rigettò l’utero, e le complicanze di questo ne causò la morte, nel 1931. Sebbene non potè quindi “beneficiare” del risultati raggiunti, passò alla storia come la prima persona al mondo a cambiare sesso, e venne sepolta a Dresda come Lili Elbe.

La storia di Lili Elbe è stata raccontata in “The Danish Girl” dallo scrittore David Ebershoff nel 2001, in un libro che divenne best seller. 14 anni più tardi, Tom Hooper l’ha tramutato in in un film da Oscar, premiato a Venezia con il Queer Lion.