GLAAD Media Awards 2021, i vincitori – trionfa Sam Smith, storica reunion di Glee – VIDEO

Una cerimonia di premiazione on line, causa pandemia, per i 32esimi GLAAD Media Awards, premi annuali assegnati dalla Gay & Lesbian Alliance Against Defamation alle persone e alle produzioni dell’intrattenimento, per il loro contribuito nel dare un’immagine più veritiera e accurata della comunità LGBT.

Per l’occasione, il cast di Glee si è riunito per omaggiare Naya Rivera e la sua Santana Lopez, personaggio amatissimo che fece coming out nel corso della serie. Demi Lovato, sua compagna sul set, ha presentato Jacob Artist, Chris Colfer, Darren Criss, Jessalyn Gilsig, Dot-Marie Jones, Vanessa Lengies, Jane Lynch, Kevin McHale, Heather Morris, Matthew Morrison, Alex Newell, Lauren Potter, Amber Riley, Harry Shum Jr., Becca Tobin e Jenna Ushkowitz.

“Amici, sono così orgoglioso di stare con la comunità LGBTQ stasera, proprio come la comunità LGBTQ è al fianco della comunità afroamericana. Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, so che continueremo a diffondere questo messaggio di unità e giustizia finché ognuno di noi non sarà sicuro di vivere le vite che amiamo”, ha detto Sterling K. Brown di This is Us nell’annunciare il premio al miglior documentario, assegnato al bellissimo Disclosure.

Laverne Cox, in collegamento, si è rivolta ai “giovani trans che ci stanno guardando. Voglio che tu sappia che nonostante tutti gli attacchi che potresti aver subito sei divino. Ti meriti di esserlo. Sei qui per una ragione. Devi sopravvivere per adempiere a quello scopo divino”.

Katy Perry ha premiato Sam Smith come miglior cantante (battute Lady Gaga, Miley Cyrus, Pabllo Vittar, ma anche Ricky Martin, Adam Lambert, Halsey, Kehlani, Peppermint e Brandy Clark), mentre in ambito televisivo e cinematografico “Schitt’s Creek“, in Italia mai arrivata, è stata incoronata per il 2° anno consecutivo miglior serie comedy, Star Trek Discovery come miglior serie drama, I May Destroy You come miglior miniserie, Veneno come miglior serie in spagnolo, Happiest Season come miglior film ad ampia distribuzione, The Boys in the Band come miglior film dalla distribuzione limitata, Uncle Frank come miglior film tv, First Day e She- Ra & the Princesses of Power come miglior programma per famiglie. Tell Me Why e The Last of Us Part II, invece, sono stati eletti migliori videogames.

GLAAD Media Awards 2021, i vincitori

Outstanding Film – Wide Release

Happiest Season (Hulu)

Outstanding Film – Limited Release

The Boys in the Band (Netflix)

Outstanding Documentary

Disclosure (Netflix)

Outstanding Comedy Series

Schitt’s Creek (Pop)

Outstanding Drama Series

Star Trek: Discovery (Paramount+)

Outstanding TV Movie

Uncle Frank (Amazon Studios)

Outstanding Limited or Anthology Series

I May Destroy You (HBO)

Outstanding Reality Program

We’re Here (HBO)

Outstanding Children’s Programming

The Not-Too-Late Show With Elmo (HBO Max)

Outstanding Kids & Family Programming

First Day (Hulu)

Outstanding Music Artist

Sam Smith, Love Goes (Capitol)

Outstanding Breakthrough Music Artist

Chika, Industry Games

Outstanding Video Game

The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

Tell Me Why (Xbox Game Studios)

Outstanding Comic Book

Zdarsky, Anthony Oliveira (Marvel Comics)

Outstanding Variety or Talk Show Episode

“Lilly Responds to Comments About Her Sexuality,” A Little Late With Lilly Singh (NBC)

Outstanding Magazine Overall Coverage

People

Outstanding Spanish-Language Scripted Television Series

Veneno (HBO Max)

Special Recognition: After Forever (Amazon)

Special Recognition: Deadline’s New Hollywood Podcast

Special Recognition: Happiest Season Soundtrack (Facet/Warner Records)

Special Recognition: Noah’s Arc: The ‘Rona Chronicles (Patrik Ian-Polk Entertainment)

Special Recognition: Out (Pixar/Disney+)

Special Recognition: Razor Tongue (YouTube)

Special Recognition: “The Son” Little America (Apple TV+)