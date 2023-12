L’ipnotico bacio di Andrew Scott e Paul Mescal nella prima clip di All of Us Strangers – Estranei. VIDEO

2 min. di lettura

48 ore ancora all’uscita statunitense di All of Us Strangers, ultima meraviglia di Andrew Haigh che arriverà in Italia solo a fine febbraio, dopo l’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma. Da noi amato e recensito in anteprima, All of Us Strangers (Estranei) vede il lanciatissimo Andrew Scott straordinario protagonista al fianco del futuro nuovo Gladiatore Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.

Per il lancio della release americana Searchlight Pictures ha diffuso un’abbagliante clip con Andrew e Paul avvinghiati in un appassionato bacio in discoteca, avvolti da luci splendidamente pennellate dalla fotografia di Jamie D. Ramsay. Immagini presto diventare virali che hanno dato ulteriore spinta al film, ispirato al romanzo “Estranei” di Taichi Yamada.

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d’infanzia in cui i suoi genitori (Foy e Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima…

Questa la trama della pellicola, dramma che inquieta e commuove, dando forma ad una storia d’amore inusuale, che si intreccia ad un passato mai dimenticato perché mai realmente vissuto. Vincitore di 7 British Independent Film Awards e candidato ad un Golden Globe, All of Us Strangers è una storia di fantasmi, di parole mai dette, di abbracci mai dati, di confessioni mai espresse, di addii mai elaborati, di richieste d’aiuto mai esplicitate o colte, di coming out mai fatti.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.