Perché amiamo così tanto Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge ha trionfato ai Golden Globes 2023, per la gioia di tutti.

Da stamattina vedo ovunque, dalla home di Twitter a TikTok, spezzoni del suo discorso sul palco dove ha ritirato la statuetta come miglior attrice non protagonista in a Limited Series/Anthology or Motion Picture (ndr. senza tenerla in mano, perché pesa e ci tiene a specificare “lei non fa palestra”) e sembra che ha vinto la nostra migliore amica.

Dall’indimenticabile MILF di American Pie alla matrigna con botox di A Cinderella Story fino alla parrucchiera di Reese Witherspoon in La Rivincità delle Bionde, Coolidge è diventata un punto di riferimento del cinema anni ‘2000, nello specifico quelle commedie confortevoli, girate col pilota automatico ma molto più intelligenti di quanto potrebbero pensare i vostri docenti del DAMS.

Sopra le righe, plateale, irrimediabilmente impacciata anche nella vita reale, durante il suo discorso Coolidge li chiama ‘piccoli lavoretti sufficienti per farne altri’.

C’è gratitudine e senso dell’umorismo, senza sminuire i propri successi ma nemmeno scadere nella ridicola celebrazione di sé. Al contrario, c’è la sorpresa di una star, che con i suoi 61 anni, è genuinamente stupita di poter lavorare e ricevere ancora amore dal pubblico.

Alcuni potrebbero dire che Jennifer Coolidge interpreta sé stessa, che non è così distante dalla sua Tanya, la stralunata ereditiera di White Lotus che si crede Monica Vitti ma pare Peppa Pig, ma sarebbe un limite per noi e ancor più per il suo talento.

Perché il meglio di Jennifer Coolidge non è diventare lo zimbello del pubblico, ma ridere insieme a noi conquistando i cuori di chiunque. In primis, quei gay malvagi che avrebbero voluto affogarla su uno yatch ma l’hanno resa virale su tutto il web.

Coolidge coglie il momento per ringraziare Mike White, regista e sceneggiatore della serie, per averle permesso di credere ancora in sé: “Avevo così dei sogni così grandi e aspettative quando ero più giovane, ma la vita o quel che è li hanno spenti. Pensavo che sarei diventata la Regina di Monaco ma l’ha fatto qualcun altro” continua Coolidge, tra applausi e risate “Avevo queste idee gigantesche. Poi invecchi e succede di tutto. Ma Mike White tu mi hai dato speranza. Mi hai permesso un nuovo inizio. E anche se questa è la fine, perché mi hai fatta fuori, hai cambiato la mia vita in mille modi diversi.”

È un discorso che fa crepare dal ridere e al contempo commuove, senza risultare né smielato né forzato.

Che sia anche questo ulteriore merito di un talento comico formidabile, poco importa: il pubblico la sente vicina, empatizza con lei e si identifica nelle parole di una donna che sul palco dei Golden Globe è entusiasta perché ora i vicini la salutano e la invitano alle feste. Amo noi? Probabilmente no, ma come biasimarla.

Ci vuole una certa profondità a prendersi così poco sul serio, e Jennifer Coolidge, come tutte le persone che non hanno smania di apparire intelligenti, lo sa bene: “Occorre una persona brillante per interpretare una persona stupida” dichiarò al The Guardian nel 2013, aggiungendo: “Credere nel profondo di essere scema alla fine ti aiuta”.

