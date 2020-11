Il food present, un ritorno alle origini per le prossime festività

Molti anni fa, specie in Italia, era tradizione regalare cibo a Natale o per le feste.

Vi era un’idea di frugalità, convivialità e di condivisione molto genuina, in questo gesto, qualcosa che nell’accelerazione consumistica degli ultimi anni si era irrimediabilmente persa.

Ma in questo terribile 2020, si è tornati a parlare di acquisti responsabili, low profile, e “italian friendly“: è di questi giorni la nascita di una campagna virale per scegliere i piccoli negozi di vicinato o le realtà italiane invece dei giganti dell’ e-commerce globale.

Per questo oggi diamo spazio ad una interessante e-shop del food italian taste: Atmosfera Italiana, che coniuga la sicurezza sanitaria dell’acquisto on line con la genuinità del negozio di quartiere.

Atmosfera Italiana è l’e-shop delle eccellenze enogastronomiche italiane: oltre 400 prodotti made in Italy accuratamente selezionati. Prodotti italiani, genuini e di stagione, direttamente da artigiani del gusto che lavorano con passione.

Non usano termini sofisticati e sbandierano il meno possibile le loro caratteristiche “alla moda”, preferiscono invece dimostrare la loro qualità e competenza nel loro lavoro quotidiano.

Atmosfera Italiana si prefigge di essere il sostituto virtuale della tanto amata “bottega di fiducia”.

Prodotti selezionati di qualità, anche biologici, con una grande attenzione nella scelta del cibo che mette in tavola.

I prodotti provenienti da coltivazioni biologiche italiane, sostenibili e stagionali che, proprio perché si tratta di una distribuzione di nicchia, possono essere soggetti ad esaurimento.

Ognuno dei produttori scelti da Atmosfera Italiana per essere distribuito dal loro sito, ha uno spazio in cui viene raccontata la sua storia, segno che nulla è stato scelto per caso: un regalo di qualità, contrapposta alla quantità e ai prezzi da discount.

I nostri consigli

Tra tanti prodotti della tradizione italiana – la migliore pasta italiana, il riso, l’olio, i sughi ed i salumi solo per citarne alcuni – abbiamo scelto per voi un prodotto esclusivo, i Flavour Bonverre, una linea di sughi e pietanze sottovuoto pronte all’uso, per regalare l’esperienza di una grande cena. Ricette della tradizione reinterpretate dagli Chef più conosciuti della cucina italiana.

E per il Natale, vi consigliamo la box natalizia “Bonverre Limited Edition 2020”, dedicata ai fuoriclasse della Pasticceria Italiana, sotto vetro per te.

Il Miglior Panettone d’Italia, quello di Olivieri 1882 in versione vasocottura e due dolci della tradizione veronese della storica Pasticceria Offelleria Perbellini di Bovolone.

Tre dolci in un’elegante scatola regalo.

