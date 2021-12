Natale: caro GesÃ¹ Bambino, la celebrazione della tua venuta Ã¨ un disastro per il pianeta

3 minuti di lettura

Caro Gesù Bambino,

l’impatto ambientale del Natale è un gran bel pacco per il pianeta. Un pacco esplosivo, a combustione rapida, che brucia energia, produce rifiuti, accelera la tendenza allo spreco, assesta danni agli organismi viventi, umani compresi. Merci d’ogni sorta comprate e vendute a un ritmo quintuplo rispetto al solito. Miliardi di luci, mai accese per il resto dell’anno, lasciate brillare a intermittenza per tre settimane consecutive.

E ancora: cibi esotici che fanno il giro del mondo, animali sollecitati con farmaci e booster nutrizionali, viaggi e settimane bianche, botti di Capodanno, piantagioni stressate da rotazioni intensive, processi industriali intensificati per soddisfare il rito consumistico per eccellenza, la celebrazione della tua venuta. Oh Gesù Bambino, avresti mai immaginato che oro, incenso e mirra portati dai Magi si tramutassero nell’input a comprare qualsiasi cianfrusaglia fabbricata dall’altra parte del globo da qualche lavoratore sottopagato?

Caro Gesù Bambino,

ho cercato un qualche report, ma non ho trovato alcuna informazione sull’impatto complessivo del Natale. Mi è sembrato strano, ma è così. Forse nessuno ha voglia di sfiorare la sacralità di questa festa. Che nel frattempo si è evidentemente tramutata nel peggior delitto collettivo della specie umana ai danni dell’ambiente in cui vive. Caro Gesù, non mi pare che a un certo punto tu ti sia messo a dar fuoco alla culla e al pagliaio?

Caro Gesù, ma come abbiamo potuto trasformarti in un acceleratore di distruzione? La celebrazione della tua venuta non sembra avere più molto a che fare con la stalla riscaldata dall’alito del bue e dell’asino. E per preparare questo articolo, scritto pensando a ciò che tu mi hai insegnato, ho dovuto raccattare in giro per il world wide web un sacco di informazioni sparute, scollegate tra loro. Nessuno ha finora calcolato l’impatto della celebrazione della tua venuta su questo pianeta. Qui porgo a te e a chi voglia leggere alcuni dati che ho scovato.

Secondo il report di una compagnia energetica italiana, nel nostro paese il solo rito delle luci natalizie comporta un surplus di emissioni di CO2 pari a 18.870 tonnellate. Le sole luci natalizie degli Italiani. La produzione di anidride carbonica complessiva che ogni umano produce tra il 24 e il 25 Dicembre è pari al 6% di quella che produce tutto l’anno. In Gran Bretagna, il 25 Dicembre viene gettata senza essere consumata una quantità di cibo del valore di un miliardo di sterline. In Italia il dato è stato stimato a peso: mezzo milione di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura tra il 24 e il 26 Dicembre. Sempre in Gran Bretagna, il 40% dei giocattoli regalati a Natale diventeranno rifiuti entro tre mesi. In Italia 500mila tonnellate di cibo finiscono nell’immondizia: uno spreco che fa impennare anche le emissioni, considerando che ogni tonnellata di rifiuti produce 4,2 tonnellate di CO2. Il consumo alimentare aumenta di circa l’80% durante le feste natalizie. In Italia durante le feste natalizie c’è un aumento di rifiuti del 30%. Nel Natale 2016 (ultimo dato che ho trovato), abbiamo buttato via quasi 400mila km di carta da pacchi. Non volendo rinunciare al rito della sorpresa, non si capisce come non si possano almeno utilizzare carte non plastificate e nastri di cotone o altri materiali biodegradabili. Ecco, ora mi sento ridicolo. In rete ci sono mille consigli per un Natale a minor impatto ambientale, ma non ho la forza di raccomandare pratiche tipo non mangiare il pesce la sera della vigilia. Sono molti i dati che avrei potuto raccogliere, confrontando cifre e consumi. Ma questa lista non è una cronaca giornalistica. È una raccolta di allarmi ricavati da fonti affidabili. Lista sufficiente per ricordare a tuttə quel che già sappiamo.

Caro Gesù, vorrei chiederti questo. Cosa rispondo? Cosa rispondo a quella voce che imprigiona noi tuttə in quel melmoso abbraccio del privilegio? Come posso aiutare la mia fragilità a sorvolare sui frangiflutti immobili dello status quo?

Sento già il borbottio della tradizione, timbro maschile, tono paternalista. Bonariamente riporta all’ordine, impone suadente la soffice e perpetua conservazione. Ecco quella voce, bofonchia una risata, si accompagna a una pacca sulla spalla, e davanti a convitati e parenti, enuncia il verbo della raggelante simpatia: ma anche a Natale devi rompere le palle?

