La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è stata più sfavillante che mai e tra una prova di resistenza e l’altra e le immancabili nomination abbiamo assistito al classico Ilary Blasi show che tanto ci piace, soprattutto da quando ad accompagnarla ci sono i due opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi.

Una puntata ricca di forti emozioni non solo per il racconto di Cristina Scuccia che dopo aver abbandonato il convento ha deciso di approdare nelle tribù dell’Isola ma anche per la commozione di Fabio Ricci, dei Jalisse, che dopo aver salutato la madre si è lasciato andare ad un pianto liberatorio tra le braccia di Alvin. Pianto doppio anche per Helena Prestes che si è commossa dopo aver visto un videomessaggio della madre.

Inoltre, questa sera abbiamo scoperto il nome del primo eliminato di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 che è stato il conduttore Marco Predolin che ancora una volta si è giocato male le sue carte ed è stato il concorrente meno votato dal pubblico. Per lui, però, non tutto è finito perché – come da tradizione – dopo Playa Tosta c’è sempre spazio per un’esperienza in solitaria che quest’anno porta il nome di Isola di Sant’Elena.

Insomma, una puntata piena di spunti per il popolo dei social che si è potuto sbizzarrire realizzando tweet e meme divertentissimi: ecco il meglio del peggio apparso sui social durante questa seconda serata dell’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023: la reazione dei social

