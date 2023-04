Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono i nuovi opinionisti

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 è sempre più vicina e in questi giorni, tramite i profili social ufficiali della trasmissione, stiamo scoprendo i nomi dei concorrenti (che vi avevamo già spoilerato più di una settimana fa) che sbarcheranno in Honduras, quello dell’inviato e dei due nuovi opinionisti.

Se per quanto riguarda la conduzione è stata confermata, per il terzo anno consecutivo, la conduttrice romana Ilary Blasi e per il ruolo di inviato, invece, è stato confermato il suo amico Alvin, per quanto riguarda gli opinionisti ci sono delle novità: ad affiancare la confermatissima Vladimir Luxuria, infatti, troveremo Enrico Papi alla sua prima esperienza in questa veste.

Dopo aver condotto trasmissioni di prima serata di grande successo e importanti game show della nostra televisione, per Papi è dunque ora giunto il momento di sperimentare la sua attitudine al commento live delle vicende che vedono come protagonisti dei vip, o pseudo tali, che si sfidano e si nominano a vicenda dall’altra parte del mondo.

Enrico, però, potrà contare su una spalla d’eccezione: Vladimir Luxuria, infatti, è una vera e propria regina dell’Isola dei Famosi visto e considerato che ha vinto la sesta edizione andata in onda su Rai 2 nel 2008, l’ha vissuta da inviata nel 2012 durante la nona edizione, e l’ha commentata come opinionista per diverse stagioni (nello specifico nel 2011, nel 2017 e nel 2022).

Sappiamo dunque che nessuno dei due avrà particolare bisogno di un maestro per entrare nella parte dell’opinionista perfetto ma noi di Gay.it abbiamo comunque deciso di stilare un vademecum con alcuni consigli utili. Prestate attenzione!!

Isola dei Famosi 2023: il nostro vademecum per l’opinionista perfetto

Per prima cosa, quando si è opinionisti bisogna passare al setaccio ogni immagine che arriva dall’Honduras per trovare qualche argomento interessante su cui dibattere e creare attesa. Il bravo opinionista anticipa gli autori; Mai adagiarsi sugli allori: ogni concorrente ha una propria storia da raccontare e l’opinionista perfetto, in sintonia con la conduttrice, deve essere in grado di farsi dire ciò che può piacere al pubblico e ciò che il concorrente tende a voler nascondere – che si tratti di una dinamica accaduta a telecamere spente o di un fantasma personale riapparso sull’isola grazie alla solitudine prolungata; Sì, va bene trarre spunto dai social per i dibattiti ma mai dare troppo peso alle fazioni. I social non sono la realtà e l’opinionista deve avere una propria idea personale e non farsi guidare dai fandom dei concorrenti; Sì, è consentito pensare in ottica video, tweet, post e meme per far sorridere il pubblico ma la narrazione non deve ricadere solo e soltanto su quello; Quinto ed ultimo punto: caro opinionista sì sempre te stesso. Commenta come lo faresti dal divano di casa, con tutte le sfumature della mimica facciale e del linguaggio che hai a disposizione. Solo in questo modo il pubblico potrà prenderti sul serio ed entrare in empatia con te e il tuo operato.

