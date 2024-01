Locali, eventi e serate queer friendly a Verona

9 min. di lettura

Verona si distingue nella regione del Veneto per essere una città dove la comunità LGBTQIA+ trova spazi, serate, iniziative e locali pensati per essa. Tra questi, spicca il Verona Pride, un evento annuale che non si limita a una semplice celebrazione, ma rappresenta un momento fondamentale di visibilità e sensibilizzazione. Il Pride marcia per le strade di Verona con un messaggio chiaro: creare una città sicura per tuttə, senza discriminazioni e pregiudizi, sostenendo in particolare ə giovani e le persone LGBTQIA+ migranti.

Un’altra realtà importante a Verona è il Pianeta Milk, il centro LGBTQ+ gestito dal Comitato Territoriale di Arcigay, che rappresenta un luogo di incontro, sostegno e attivismo. Nato nel 2009, Pianeta Milk offre servizi e spazi per l’aggregazione, la cultura e la politica LGBTQIA+, diventando un punto di riferimento essenziale per la comunità locale.

Oltre a queste realtà associative, Verona ed il circondario offrono una varietà di locali queer friendly e luoghi di incontro per la comunità. Luoghi come il Luclà Cafè, il DarkHouse, la serata Milord e il Liquid Club – una sauna gay – offrono spazi sicuri e di incontro dove la comunità LGBTQIA+ può ritrovarsi.

Inoltre, per chi è interessato a esplorare oltre i confini della città, la regione del Veneto offre anche diverse spiagge frequentate dalla comunità che consentono di godere della bellezza naturale del territorio in un contesto inclusivo e rispettoso.

Prosegui nella lettura per scoprire di più sui locali gay a Verona, eventi e serate queer friendly.

Luclá Cafe – gay bar – aperto tutti i giorni

Pagina Instagram: @luclacafe

Pagina Facebook: Luclà Cafè | Verona

Indirizzo: Via Marcantonio Bentegodi, 4/A [indicazioni Google Maps]

Il Luclà Cafè a Verona è molto più di un semplice bar: è un punto di riferimento essenziale per la comunità gay e un luogo di incontro per chi cerca un ambiente accogliente e vivace.

Aperto tutti i giorni, con orari che variano dal mattino fino a tarda notte, questo bar offre diverse opzioni per ogni momento della giornata: dal caffè mattutino, all’aperitivo serale, fino alle feste e ai piccoli party, tra cui “aperitivi in musica” e drag show che animano regolarmente il locale.

Qui si possono ritirare gli inviti cartacei per il party privato Milord che, come vedremo più avanti, è l’evento queer per eccellenza di Verona.

Il Luclà è rinomato per essere un luogo sempre molto frequentato, dove è possibile scoprire eventi e serate speciali seguendo la pagina Instagram del bar.

I clienti apprezzano particolarmente l’eccezionale gentilezza del personale e la vasta selezione di alcolici. Il Luclà è noto anche per la qualità dei suoi toast, focacce e panini, rendendolo il posto ideale sia per un aperitivo che per trascorrere una serata divertente in buona compagnia.

Il locale, descritto dalle recensioni di Tripadvisor come molto carino e situato in una posizione leggermente discostata dal caos del centro, è perfetto per un momento di relax e divertimento, ma anche per una semplice pausa caffè. Con le sue luci soffuse e la musica d’ambiente, offre un’atmosfera accogliente e intima. Si trova in un vicolo caratteristico, a breve distanza dall’arteria principale che conduce all’ingresso della parte storica di Verona.

Inoltre, il Luclà è apprezzato per l’atmosfera alternativa che offre, rendendolo un luogo ideale per socializzare e incontrare nuove persone in un contesto rispettoso e inclusivo.

Infine, il locale offre anche opzioni per il pranzo, come insalate fresche preparate al momento con una vasta scelta di ingredienti di qualità, servite in un ambiente essenziale ma curato, con personale estremamente gentile e attento.

Robyz Bar & Cucina – queer friendly – aperto dal lunedì al sabato

Indirizzo: Via S. Vitale, 16/A [indicazioni Google Maps]

Pagina Instagram: @robyzbar

Il Roby Bar & Cucina, aperto dal lunedì al sabato e offre una varietà di eventi, tra cui serate di musica live, dj set, drag show e aperitivi “orgogliosi”. Il bar collabora anche con il Verona Pride per l’organizzazione di eventi speciali. Come al Luclà Cafe, anche qui si possono trovare gli inviti cartacei per la serata queer Milord.

I clienti lodano il Robyz Bar per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, il servizio gradevole e la pasta deliziosa. È descritto da una recensione su Tripadvisor come un “gioiello locale” situato in una posizione comoda, ideale per una serata piacevole anche in giornate di pioggia. Il locale è semplice e senza fronzoli, con un’atmosfera accogliente e personale estremamente amichevole.

Inoltre, il locale è noto per i suoi ottimi aperitivi e stuzzichini. Il venerdì sera, in particolare, è famoso per l’aperitivo con risotto al tastasal.

Il Robyz Bar & Cucina è un luogo consigliato per chi cerca un’esperienza culinaria piacevole in un ambiente queer friendly e vivace, un punto di incontro ideale per la comunità LGBTQIA+ e per coloro che vogliono godere di una serata divertente e inclusiva a Verona.

DarkHouse Verona – cruising club

Pagina Instagram: @darkhousegayclubverona

Sito web: https://darkhouseverona.com/

Indirizzo: Viale del Lavoro, 39 San Martino Buon Albergo (VR) [indicazioni Google Maps]

Il Dark House Verona è un men’s club che è punto di riferimento importante per la comunità gay a Verona, specialmente per coloro che sono interessati al mondo del cruising, del bear e del leather. Situato a San Martino Buon Albergo, vicino al centro commerciale di Verona Est e a soli 200 metri dal casello autostradale A4 di Verona Est, questo locale si trova in una posizione facilmente accessibile.

Il Dark House nasce dalla necessità di creare uno spazio dove i soci possono incontrarsi, socializzare e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e desideri. Il circolo, rivolto ai soci maschi maggiorenni, propone eventi legati a varie tipologie di fetish, discipline e temi culturali all’interno della comunità LGBTQ+.

Il club offre diverse strutture e servizi come spogliatoi, un american bar, camerini glory hole, gabbia, sligs, gabbia di costrizione, croce di Sant’Andrea, gogna, una zona relax, una sala fumatori e una zona video con maxi schermo. Inoltre, vengono forniti gratuitamente preservativi per promuovere la sicurezza e la salute.

Il circolo è accessibile a tutti i soci maschi maggiorenni iscritti all’associazione ARCO. La zona bar del circolo funge da punto informativo sull’associazione ARCO e sulla città di Verona, oltre a fornire materiale di supporto per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, inclusi indirizzi per test e centri di assistenza, e un servizio di telefono amico.

I responsabili all’ingresso offrono anche un servizio di accoglienza e orientamento per i visitatori stranieri, fornendo informazioni sugli usi e costumi italiani. Questo aspetto rende il Dark House Verona non solo un luogo di divertimento, ma anche un importante centro di supporto e informazione per la comunità LGBTQ+ e per i visitatori della città.

Per rimanere aggiornati sulle serate e gli appuntamenti previsti, consulta la pagina Instagram del locale.

Orari del locale

Giovedì : Aperto dalle 15:00 alle 20:00, dress code libero, costo d’ingresso €10,00.

Venerdì : Aperto dalle 21:00 alle 03:00, dress code naked/underwear, costo d’ingresso €20,00.

Sabato : Aperto dalle 21:00 alle 03:00, dress code naked/underwear, costo d’ingresso €20,00.

Domenica : Aperto dalle 15:00 alle 20:00, dress code libero, costo d’ingresso €15,00.

Lunedì : Aperto dalle 15:00 alle 20:00, dress code libero, costo d’ingresso €10,00.

Serata Milord – queer party privato su invito (ultima domenica del mese)

Indirizzo: Opera Disco Club – Via del Lavoro, 131 – Bussolengo (VR) [indicazioni Google Maps]

Pagina Instagram: @milordverona

Pagina Facebook: Milord Verona

Il Milord Verona è un rinomato evento LGBTQ+ che si svolge nell’ultima domenica di ogni mese. Questo appuntamento è diventato un punto di riferimento fondamentale per la comunità queer veronese e non solo, ed offre una combinazione di aperitivo/ ballo in tre diverse sale, con una selezione musicale che spazia dalla dance, al pop, fino all’iconica musica trash italiana.

È importante sottolineare che il Milord Verona è una festa privata su invito. Gli inviti cartacei possono spesso essere ritirati presso il Luclà Café o il Robyz Bar, oppure è possibile iscriversi in lista. Tuttavia, è importante notare che né l’invito né l’iscrizione in lista garantiscono automaticamente l’ingresso: in caso di lunghe code o raggiungimento della massima capienza del locale, potrebbe essere necessario attendere. L’invito cartaceo, in generale, dà comunque la precedenza per l’ingresso rispetto alla sola iscrizione in lista.

Questo evento offre un’esperienza unica nel suo genere, unendo festa e cultura in un ambiente accogliente e rappresenta un’occasione imperdibile per chi fa parte della comunità LGBTQIA+ di Verona o semplicemente per chi desidera partecipare a un evento di qualità nella città.

Per rimanere aggiornatə sugli appuntamenti, consulta la pagina Instagram dell’evento.

Associazione LGBTQ+: Pianeta Milk Arcigay Verona

Indirizzo sede: Via Scuderlando, 137 [indicazioni Google Maps]

Sito Web: https://www.pianetamilk.it/

Facebook: Pianeta Milk Verona Arci/Arcigay

Instagram: @arcigayverona

Fondato nel 2009 come un progetto per unire le diverse associazioni LGBTQ+ della città, Il Pianeta Milk Verona LGBT* Center è divenuto un luogo di riferimento per attività, politica, cultura, aggregazione e servizi dedicati alla comunità LGBTQ+.

Situato vicino al quartiere fieristico e al Casello Autostradale di Verona Sud, la sede è facilmente accessibile con diverse linee di autobus urbani partendo dalla Stazione di Porta Nuova e dal Centro Storico.

Il Pianeta Milk è aperto il mercoledì sera dalle 21:00 alle 23:00 per informazioni, tesseramento e accesso alla biblioteca. Inoltre, è disponibile in altri orari per varie attività, iniziative e riunioni di gruppo. Tra le iniziative proposte dall’associazione, ci sono eventi come Gender Games, un appuntamento mensile dove i partecipanti possono divertirsi con una varietà di giochi in scatola. Pianeta Milk invita le persone a portare i propri giochi preferiti, offrendo un’opportunità per condividere nuove ispirazioni e idee ludiche in un ambiente accogliente.

Per aggiornamenti sugli orari di apertura e le iniziative dell’associazione, consulta le pagine Facebook e Instagram di Pianeta Milk.

Sauna gay a Verona

Liquid Club & Sauna

Indirizzo: Via Nicolò Giolfino, 12 [indicazioni Google Maps]

Pagina Instagram: @saunaliquid

Il Liquid Club & Sauna è una sauna gay situata in una posizione comoda e facilmente raggiungibile a pochi minuti a piedi dal centro di Verona. Questo club offre un’ampia gamma di servizi e attività pensati per il benessere e il divertimento della comunità gay.

All’interno del Liquid Club, i visitatori possono godere di diverse strutture come saune finlandesi, jacuzzi e bagni turchi, creando un ambiente rilassante e piacevole. Inoltre, ogni martedì, il club ospita un live show che vede la partecipazione dei migliori gogo boys e pornostar, sia italiani che internazionali, aggiungendo un tocco di eccitazione e intrattenimento all’esperienza.

Il club è una recente ristrutturazione e sostituzione della precedente “The City Sauna”. Tra i servizi offerti dal Liquid Club ci sono una sauna secca, un bagno turco, una jacuzzi, cabine private, una dark room, oltre a un bar caffetteria e un ristorante, rendendo il club un luogo perfetto per socializzare e rilassarsi.

I visitatori hanno anche accesso a Wi-Fi gratuito e massaggi, fornendo un ulteriore livello di comfort e relax. Il personale del club è noto per essere cordiale e accogliente, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole e sicura.

Il Liquid Club è aperto tutti i giorni della settimana, a partire da mezzogiorno, con un programma diversificato che include eventi speciali come la festa nuda del giovedì. Questa varietà di offerte rende il Liquid Club & Sauna una destinazione attraente per chi cerca un luogo di incontro e relax all’interno della comunità gay a Verona.

Verona Pride: un evento organizzato da Pianeta Milk e altre realtà locali

Pagina Instagram: Verona Pride

Pagina Facebook: Verona Pride

Il Verona Pride è un evento annuale di grande rilievo, che simboleggia ben più di una semplice celebrazione della comunità LGBTQIA+. Si tratta di una marcia attraverso le strade di Verona, una manifestazione di sicurezza e inclusione per tuttə, senza lasciare indietro nessunə. Questo evento annuale mira a coinvolgere un ampio spettro di partecipanti, includendo giovani, persone LGBTQIA+ e migranti, per denunciare le carenze di un sistema che non garantisce adeguatamente il loro benessere a livello fisico, psicologico ed emotivo.

Il Verona Pride rappresenta un momento cruciale per affermare i diritti irrinunciabili e l’autodeterminazione di tutte le soggettività all’interno della comunità LGBTQIA+. Gli organizzatori, tra cui il comitato Pianeta Milk, sottolineano l’importanza del Pride come evento fondamentale per il tessuto sociale della città, un’occasione per unire la società nella celebrazione della diversità, liberandosi dai pregiudizi e difendendo i diritti acquisiti.

L’evento non si limita solo alla marcia, ma comprende anche varie attività e iniziative che promuovono la visibilità della comunità LGBTQIA+ a Verona, puntando a un cambiamento positivo e duraturo nella società. Attraverso il Pride, si cerca di creare spazi sicuri e accoglienti, dove le persone possano esprimersi liberamente e sentirsi valorizzate per la loro unicità.

Spiagge gay Veneto

Per chi desidera esplorare oltre i confini urbani di Verona e immergersi nella bellezza naturale della regione, il Veneto offre una serie di spiagge frequentate dalla comunità LGBTQIA+ che promettono un’esperienza particolare. Leggi ora la nostra guida dedicata alle spiagge gay in Veneto, e non solo.

